Kosovo dispara los aranceles a productos de Serbia y Bosnia

Moscú (EuroEFE).- Kosovo ha anunciado que aumentará del 10 % al 100 % los aranceles sobre los productos importados de Serbia y Bosnia-Herzegovina, en lo que Rusia considera la declaración de una "guerra comercial" en represalia por el fracaso de la exrepública serbia de intentar ingresar en la Interpol.

"Prácticamente, se trata del comienzo por parte de Pristina de una 'guerra comercial' en el marco de una política de limpieza étnica, ya que la población serbia de la región depende de los suministros de la zona central de Serbia", declaró este jueves la Cancillería rusa en un comunicado.

"Venganza"

La nota denuncia que las autoridades kosovares no ocultan que la medida es "una venganza" por la derrota sufrida la víspera cuando la Asamblea General de la Interpol rechazó su solicitud de ingreso en dicha organización.

