Tusk pide contención a Moscú tras hacer "uso de la fuerza" en Azov

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha condenado el "uso de fuerza" por parte de Rusia en la zona el estrecho de Kerch, que separa los mares Negro y Azov, y pidió a Moscú "abstenerse de nuevas provocaciones", tras hablar con el presidente ucraniano, Petró Poroshenko.

"Condeno el uso ruso de la fuerza en el mar de Azov. Las autoridades rusas deben devolver a los marineros ucranianos, a los buques y abstenerse de nuevas provocaciones", afirmó a través de su cuenta de Twitter.

I condemn Russian use of force in Azov Sea. Russian authorities must return Ukrainian sailors, vessels & refrain from further provocations. I discussed situation with Pres. @poroshenko and will meet his representatives later today. Europe will stay united in support of Ukraine.

La Armada ucraniana acusó este domingo a Rusia de disparar y herir al tripulante de unos de sus buques, la lancha artillada "Berdiansk", que se dirigía al estrecho.

"He hablado de la situación con el presidente Poroshenko y me reuniré con sus representantes durante el día. Europa se mantendrá unida en apoyo a Ucrania", añadió Tusk en su perfil de la red social.

Posible reunión de urgencia

Por otra parte, la portavoz de la alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, afirmó hoy que ésta "toma muy en serio" la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania y no descartó una reunión extraordinaria de embajadores para tratar el asunto de urgencia.

"Estos acontecimientos son inaceptables e instamos a Rusia a liberar inmediatamente a los buques y su tripulación y asegurar la asistencia médica requerida", afirmó la portavoz, Maja Kocijancic, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE).

Escalating tensions in the Azov Sea and Kerch Strait have. We expect Russia to restore freedom of passage at the Kerch strait and urge all to act with utmost restraint to de-escalate the situation immediatelyhttps://t.co/TVDbVOvN7W