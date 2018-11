Rusia mantiene el pulso con Ucrania pese a la unánime condena internacional

Moscú/Kiev (EuroEFE).- Rusia, que ha reabierto el estrecho de Kerch pero no ha liberado los tres buques ucranianos apresados tras el incidente naval del domingo en el mar Negro, mantiene el pulso con Ucrania pese a la condena de la comunidad internacional.

Fiel al viejo dogma de que la mejor defensa es un buen ataque, el Kremlin se mantuvo en sus trece y acusó a Kiev de protagonizar una "provocación muy peligrosa", que estaría destinada a instigar la tensión en la región y culpar a Rusia para que Occidente adopte nuevas sanciones contra Moscú.

Este mismo martes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó en una conversación telefónica con la canciller alemana, Angela Merkel, la "seria preocupación" de Moscú por la decisión de Kiev de poner en alerta a su Ejército y declarar el estado de excepción en varias regiones del país.

Según la nota oficial, Putin dijo a Merkel que el Gobierno ucraniano tiene "la plena responsabilidad" por la creación de "otra situación de conflicto" en la región y los riesgos que pueda acarrear esta.

Durante la conversación, el líder ruso censuró "las acciones provocadoras" de Kiev el pasado domingo cerca del estrecho de Kerch, en Crimea, y señaló que los buques ucranianos incurrieron en una "burda violación del derecho internacional".

"Vladímir Putin también confió en que Berlín influirá en las autoridades ucranianas con el objetivo de disuadirlas de pasos irreflexivos en el futuro", señala el documento.

La comunidad internacional rechaza los argumentos rusos

Rusia, a través de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha acusado abiertamente a Ucrania de violar la soberanía de Rusia y de infringir un sinnúmero de tratados y convenciones del derecho internacional, al tiempo que ha llamado a Occidente a "calmar" a su socio.

Tanto Ucrania como las cancillerías occidentales rechazaron de plano dicho argumento, ya que nunca han reconocido la anexión rusa de la península de Crimea, en cuyas aguas tuvo lugar la supuesta violación de las aguas territoriales rusas por parte de la Armada ucraniana.

Al presidente ruso, Vladímir Putin, le aguarda un recibimiento poco cálido durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, donde esperaba hablar con su colega estadounidense, Donald Trump, sobre desarme nuclear, un aspecto que podría pasar a segundo plano debido a la crisis del estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov.

Only one week until leading world leaders meet at the #G20Summit, the most important event of the #G20 annual agenda.#G20Argentina pic.twitter.com/egDLew6rcx