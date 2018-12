Juncker destaca la contribución de Bush en restauración de la paz en Europa

Bruselas (EFE).- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lamentó este fin de semana la muerte del expresidente estadounidense George H.W. Bush (1989-1993) y destacó su contribución en la restauración de la paz en Europa.

"Nunca olvidaré el papel que jugó en hacer de Europa un lugar más seguro y unido después de la caída del Muro de Berlín y el telón de acero", declaró Juncker en un comunicado en el que dijo haber perdido a "un amigo".

Juncker pierde a un "amigo"

El presidente del Ejecutivo comunitario destacó de Bush "su calma, su liderazgo y sus buenas relaciones personales" con (el canciller alemán) Helmut Kohl y (el líder soviético) Mijaíl Gorbachov, "que fueron decisivas para la restauración de la paz y la libertad en todo el continente".

"Como europeos, no lo olvidaremos", añadió Juncker.

Según el político luxemburgués, la presidencia de EEUU de Bush padre "llegó en momento de enormes cambios e inestabilidad en el mundo" y él lo resolvió "con honor, valor y dignidad".

Asimismo, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, ensalzó que el expresidente estadounidense fue "un hombre de Estado" que convirtió al país en "mucho más que un socio".

"Será recordado por su papel clave en la escena internacional, ayudando a poner fin a la Guerra Fría, reduciendo la amenaza nuclear en Europa y contribuyendo a formar un sistema de legalidad", añadió en un comunicado la jefa de la diplomacia europea.

Former US President George H. W. Bush was one of the statesmen to have made the #UnitedStates more than just an ally in the world: a point of reference, a friend - @FedericaMog on the passing away of George H. W. Bush https://t.co/YPw2zNTlGU