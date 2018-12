Bruselas pide a Rusia que acepte el plazo de EEUU y vuelva al tratado nuclear

Bruselas/Moscú (EuroEFE).- La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, confió en que el plazo de 60 días dado por Estados Unidos a Rusia para que vuelva a cumplir el tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance (INF, por sus siglas en inglés) sea aprovechado.

"Espero que el tiempo que hay para trabajar en la preservación del tratado y lograr su completa implementación sea utilizado sabiamente por todas las partes", dijo Mogherini a su llegada a una reunión ministerial de la OTAN.

"Intentaremos hacer nuestra parte para garantizar que así sea", agregó.

En la primera jornada de reunión de la Alianza, este martes, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, emplazó a Moscú a cumplir el tratado de forma plena y verificable en 60 días, o de lo contrario su país iniciará el proceso para abandonar el acuerdo.

Un tratado clave para la seguridad de la UE

"El INF es clave para la seguridad de la Unión Europea (UE), es un pilar fundamental de nuestra arquitectura de seguridad. Queremos que sea aplicado e implementado completamente", insistió Mogherini.

Preguntada por si a la UE le preocupa la advertencia de Pompeo, la política italiana señaló que "los europeos no infravaloramos los retos de seguridad y amenazas a la seguridad que podrían implicar de nuevo a nuestro continente".

"Europa fue un campo de batalla de la Guerra Fría durante mucho tiempo y por eso valoramos y apreciamos la arquitectura de seguridad que durante tantos años ha garantizado la paz y la seguridad en suelo europeo", recordó.

"Definitivamente no queremos ver que esto se rompa, no queremos volver atrás", apostilló.

Según Mogherini, el tratado INF "ha garantizado la paz y la seguridad en Europa durante 30 años", por lo que "tiene que ser implementado plenamente", concluyó.

