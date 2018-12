La UE pide redoblar los esfuerzos contra el antisemitismo

Bruselas, 6 dic (EFE).- El Consejo de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) exhortó este jueves a los Estados miembros a mejorar sus esfuerzos en la lucha contra el antisemitismo y garantizar de forma coordinada y estratégica la seguridad de las comunidades judías europeas.

En una declaración conjunta publicada por el Consejo, los titulares de Interior de los Veintiocho llamaron a los Estados miembros a optimizar e innovar en materia de cooperación entre los cuerpos de seguridad locales y nacionales y sus respectivas comunidades judías, y a asegurar la financiación necesaria a este respecto.

Para facilitar la lucha efectiva en este ámbito, los ministros pidieron promover el intercambio de buenas prácticas entre todos los Estados miembros y, además, instaron a los que no lo hayan hecho aún a respaldar la definición de antisemitismo propuesta en 2016 por la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto.

Educar en tolerancia

Los ministros invitaron, asimismo, a los países a aprovechar los instrumentos de financiación comunitarios para la protección de los espacios públicos, así como a educar a sus ciudadanos en la historia del Holocausto y el "papel positivo que juegan los ciudadanos, comunidades e instituciones judíos en la Europa de hoy".

. @VeraJourova “The EU needs to understand what #antisemitism really is. As a consequence we launched @EURightsAgency survey on discrimination & hate towards Jewish Jewish communities in Europe.” pic.twitter.com/6688JxYBys

En ese sentido, el Consejo instó a los miembros del club comunitario a incluir en el currículo educativo formación contra "la intolerancia, el racismo y los delitos de odio, en particular, los nacidos de prejuicios antisemitas", especialmente en los cursos de "integración" y de capacitación para personal de seguridad y de Justicia.

Los ministros también pidieron a la Comisión Europea que introduzca "medidas adicionales de lucha y prevención contra cualquier forma de antisemitismo" en coordinación con los países, y que continúe desarrollando estándares comunitarios de recolección y análisis de datos sobre el antisemitismo y otros tipos de discurso y delitos de odio y discriminación en la UE.

Antisemitismo, un gran problema en muchos países

Según una encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, publicada en noviembre de 2013, un 65 % de los europeos considera que el antisemitismo es un "problema grande" en su país, sobre todo, en Hungría (89 %), Francia (84 %) y Bélgica (77 %).

As @VeraJourova stated, we will publish results from our second survey on #discrimination & #HateCrime against Jews in the EU on 10 December 2018.



More info https://t.co/OC4TpvkBsg https://t.co/a88sByjIyL