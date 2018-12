La UE sanciona a 9 personas responsables de las "elecciones" en el este de Ucrania

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes sancionar a nueve personas a las que considera responsables de organizar las últimas elecciones en la región del este de Ucrania en manos de separatistas prorrusos, que la institución no reconoció.

El Consejo de ministros acordó añadir nueve nombres a la lista de personas sometidas a medidas restrictivas por "acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", indicó la institución en un comunicado.

Today, @EUCouncil adds to sanctions list nine persons involved in the so-called "elections" of 11 November 2018 in #Donestsk #Luhansk : https://t.co/4muh3nPZFB Official Journal of the European Union including list of names: https://t.co/13Zvfmspnn

La razón fue que estas personas estuvieron "implicadas en las llamadas 'elecciones' celebradas en las denominadas 'República Popular de Donetsk' y 'República Popular de Lugansk'".

"Sus actos han debilitado aún más la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", consideraron los ministros.

Comicios ilegales e ilegítimos

Para la Unión Europea, estos comicios fueron "ilegales e ilegítimos" y no las reconoció.

En una declaración emitida el 10 de noviembre de 2018, la UE condenó estas elecciones al considerar que "contravienen el Derecho internacional, menoscaban los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos (de paz) de Minsk y vulneran la soberanía y el Derecho de Ucrania".

Las sanciones consisten en la prohibición de viaje y la congelación de bienes, lo que significa que estas personas no pueden acceder al territorio de ningún Estado miembro de la UE y que todos los activos situados en el área comunitaria que les pertenezcan quedan inmovilizados.

Además, las personas y entidades de la UE no pueden poner fondos a su disposición, explicó el Consejo.

En total, con los nueve nombres añadidos, la lista negra se eleva a 164 personas sancionadas y 44 entidades.

Entre los sancionados figuran dirigentes locales o responsables de la Comisión Electoral Central.

Grateful for EU decision to impose sanctions against those responsible for fake “elections” in Donbas. Today at FAC I’ll ask Ministers to give complex and clear answer to aggression in Azov. Also will discuss support to Azov region affected by blockade of Kerch Strait