Dos ONG denuncian agresiones de la policía croata a refugiados

Budapest/Zagreb (EuroEFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que las autoridades croatas están expulsando de forma violenta a refugiados e inmigrantes hacia el territorio bosnio y ha pedido a la Unión Europea que intervenga.

"Croacia tiene la obligación de proteger a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes, pero, en cambio, la Policía croata ha golpeado brutalmente a los solicitantes de asilo", denuncia Lydia Gall, investigadora de HRW, en un comunicado emitido en Budapest.

La ONG internacional ha entrevistado a 20 solicitantes de asilo y refugiados que "confirman con evidencia el abuso que sufren" por parte de las autoridades croatas.

#Croatia police beat and abuse migrants & asylum seekers, including women & children, then push them back to #Bosnia. Zagreb should investigate and hold those responsible to account. https://t.co/N2qt7Jzlbx — Lydia Gall (@LydsG) 11 de diciembre de 2018

"Dieciséis personas, entre ellas mujeres y niños, dijeron que fueron abofeteadas, golpeadas con los puños y con porras de goma o de madera, o pateadas por personas que se identificaron como policías croatas", afirma la ONG de derechos humanos.

El comunicado asegura que incluso mujeres embarazadas y una menor con discapacidad física fueron agredidos.

Las acusaciones de HRW han sido confirmadas por la ONG bosnia Solidarnost, que denuncia que las expulsiones se producen todos los días.

"Casi no hay migrante devuelto del lado croata de la frontera que no haya sido golpeado", declaró a Efe Azemira Gorinjac, de Solidarnost.

"Nosotros hablamos con ellos cada día. De eso hay registros en la Policía de Bihac, hay observaciones de los médicos, fotografías y declaraciones de migrantes traducidas de los idiomas que hablan", aseguró.

Según Gorinjac, a los refugiados se les quitan los teléfonos móviles, el dinero y hasta los zapatos.

El presidente de la Cruz Roja de Bihac, Husein Klicic, declaró a Efe que también han recibido ese tipo de denuncias.

"Hemos condenado tal comportamiento, que no está en conformidad con la ley y es contrario a los derechos humanos. No obstante, nosotros no hemos podido establecer quién los golpea y roba", dijo.

Human Rights Watch urge a las autoridades croatas a investigar las denuncias y pide a la Comisión Europea que actúe legalmente contra el país, por violar las leyes comunitarias.

Croacia niega las acusaciones

El Gobierno croata, por su parte, ha negado que se estén produciendo esas expulsiones violentas.

"La Policía croata protege la frontera croata, protege la frontera externa de la Unión Europea en conformidad con la legislación croata y el código de Schengen", afirmó el ministro del Interior, Davor Bozinovic, informa la agencia Hina.

"Lo ha hecho y lo hará de forma profesional", declaró desde Marrakech, donde asiste a la cumbre del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

"La Policía examina cada caso denunciado, y tal vez alguien se sentiría mejor si hubiésemos encontrado algo, pero no hemos encontrado", indicó el ministro, quien dijo que las acusaciones son lanzadas por personas que no pudieron entrar ilegalmente en el país.

También afirmó que la mayoría de quienes llegan a la frontera croata no son refugiados, sino migrantes económicos.

En el noroeste de Bosnia, cerca de la frontera croata, hay actualmente unos 3.500 migrantes en tres centros de acogida, mientras que varios cientos más se alojan en viviendas privadas.

Según la Cruz Roja, los migrantes reciben tres comidas al día, tienen calefacción y sacos de dormir.

Más de 23.000 migrantes, la mayoría de ellos de Pakistán, Irán, Siria, Afganistán, Irak y Libia, han llegado en lo que va de año a Bosnia, desde donde tratan de seguir su camino hacia la Unión Europea.

