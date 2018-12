La Eurocámara otorga el Sájarov a Sentsov, disidente ucraniano preso en Rusia

Estrasburgo (Francia)(EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) entregó este lunes el premio Sájarov 2018 a la Libertad de Conciencia al cineasta ucraniano Oleg Sentsov, un claro mensaje a Moscú ya que el homenajeado disidente purga una pena de 20 años de prisión en Rusia por planear supuestos atentados terroristas.

"La palabra es la herramienta principal de las personas y a menudo la única, especialmente cuando te han arrebatado todo lo demás", dijo Sentsov a través de su prima Natalya Kaplan, encargada de leer el discurso del intelectual cautivo.

Su prima describió como "un hombre con H mayúscula" al escritor y director de cine en la ceremonia de entrega de un premio creado en 1988 para reconocer a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, celebrada en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo, en el noreste de Francia.

Kaplan repasó la detención del cineasta nacido hace 42 años en Crimea, territorio ucraniano ilegalmente anexionado por Rusia en 2014.

"En abril de 2014 se creó un departamento antiterrorista en Crimea. Como había departamento, tenía que haber terroristas para que se colgaran medallas(...) y en mayo entraron en el apartamento de Oleg, pero solo estaba su hija de 11 años", recordó su prima.

Los agentes confiscaron sus billetes de tren para Kiev, un poema en ucraniano, unos DVDs sobre el fascismo y la historia Tercer Reich. Con esas pruebas construyeron la acusación de terrorismo.

Shame on Putin! #SakharovPrize2018 laureate, Ukrainian film director Oleg #Sentsov, cannot be here to receive his prize: he has been arbitrarily sentenced and imprisoned in Russia for more than four years. Today, we celebrate his courage and call to #FreeSentsov now! pic.twitter.com/BR4eKuZzCc — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 12 de diciembre de 2018

Cárcel siberiana de Yamal, final de trayecto

Una vez detenido, inició un periplo administrativo forzoso de prisión en prisión hasta llegar a la cárcel siberiana en la península de Yamal, al norte del círculo polar ártico, donde se encuentra actualmente.

El 14 de mayo de 2018, Sentsov, de 42 años, inició una huelga de hambre y dijo que solo la detendría si Rusia liberaba a todos los "presos políticos" ucranianos, unas 79 personas. Tras 145 días, el pasado octubre, abandonó su ayuno para evitar que le obligaran a alimentarse por sonda.

On this sad day, we honour human justice by granting the #SakharovPrize2018 to Oleg Sentsov, a strenuous defender of human rights who is imprisoned for "plotting terrorists acts" against the Russian "de facto" rule in Crimea.

We once more demand his immediate release.#FreeSentsov pic.twitter.com/fNgWcpKgbR — S&D Group (@TheProgressives) 12 de diciembre de 2018

"No se liberó a ninguno de los presos pero llamó la atención sobre la cuestión de los presos políticos de Ucrania", señaló su prima, quien sostiene que el actual estado de salud de Sentsov es delicado, ya que tiene afectado un riñón, el hígado y el corazón.

En una sesión plenaria marcada por el atentado terrorista de anoche en Estrasburgo, que dejó al menos 3 víctimas mortales, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, destacó que Sentsov ha sido "premiado por su protesta pacífica contra la anexión ilegal de Rusia de la península de Crimea".

"Condenamos de nuevo el atentado contra la integridad territorial de Ucrania", dijo Tajani ante un plenario plagado de pancartas reclamando la libertad del activista.

La comunidad internacional pide liberar a Sentsov

Estados Unidos, la Unión Europea, Amnistía Internacional y muchos intelectuales del todo el mundo han demandado en numerosas ocasiones la liberación de Sentsov, pero el presidente ruso nunca ha reconocido la existencia de presos políticos en Rusia.

The Ukrainian film director Oleg #Sentsov, who is imprisoned in Russia, will be awarded the European Parliament’s #SakharovPrize for Freedom of Thought by @EP_President Antonio Tajani at 12.00. FOLLOW THE CEREMONY LIVE https://t.co/R8Hc6ilr0X pic.twitter.com/6IEW80fTTO — AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) 12 de diciembre de 2018

Sentsov recibió el premio con los votos a favor del los grupos parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE), la Alianza de los Liberales y Demócratas para Europa (ALDE) y de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, en inglés).

Se impuso a la candidatura de las ONG dedicadas a salvar vidas de inmigrantes en el Mediterráneo, a propuesta del grupo socialista y de los ecologistas; y de Nasser Zefzafi, líder del movimiento de protesta Hirak de la región marroquí del Rif, candidatura presentada por la Izquierda Unitaria.

El premio Sájarov lo han recibido durante los últimos 26 años personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas.

En la última edición, 2017, el galardón recayó en la oposición venezolana y lo recogieron en Estrasburgo el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, y el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, en nombre también de los encarcelados y víctimas.

Por Javier Albisu (edición: Desirée García)

