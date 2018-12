La UE mantiene su apoyo al pacto nuclear iraní, pero pide que paren los misiles

Naciones Unidas (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea (UE) reiteraron este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU que siguen apoyando el acuerdo nuclear con Irán, pero demandaron a Teherán que detenga de inmediato sus ensayos con misiles balísticos.

En una declaración conjunta, los miembros europeos del Consejo apuntaron que esas pruebas con misiles pueden ser una "violación" de resoluciones de Naciones Unidas y llamaron al "diálogo" en ese ámbito, aunque sin descartar medidas de "presión" si fuese necesario.

Según aseguraron, los miembros de la UE están "muy preocupados" por las "actividades desestabilizadoras" de Irán, en particular por su lanzamiento de misiles capaces de transportar cabezas nucleares y por su transferencia de estas tecnologías a otros países.

Esas acciones, subrayaron, están en todo caso fuera del ámbito de aplicación del acuerdo nuclear, que las potencias europeas siguen defendiendo pese a la retirada de Estados Unidos.

