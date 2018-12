La UE pide a Kosovo que mantenga sus compromisos al crear su Ejército

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, instó este viernes a Kosovo a que cumpla con sus compromisos tras el voto en el Parlamento kosovar para convertir su Fuerza de Seguridad (KSF) en un Ejército.

"La UE espera que Kosovo continúe ateniéndose a sus obligaciones bajo el primer acuerdo concluido en Bruselas en abril de 2013 y a sus acuerdos de seguridad", dijo en un comunicado una portavoz de Mogherini.

Kosovo se independizó de Serbia unilateralmente en 2008. No todos los Estados europeos han reconocido al nuevo país.

The Kosovo Assembly adopted today a legislation on the Kosovo Security Force. Like NATO, the EU continues to share the view that the mandate of the KSF should only be changed through an inclusive and gradual process in accordance with Kosovo Constitution https://t.co/lJlTqyfVkt