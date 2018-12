May alerta sobre otro referéndum mientras Reino Unido se desliza hacia otra consulta del "brexit"

Londres (EuroEFE).- Mientras aumenta la presión para respaldar un segundo referéndum sobre el "brexit", ante la falta de una mayoría que apoye el acuerdo al que ha llegado el Gobierno británico con Bruselas, la primera ministra británica, Theresa May, reiterará este lunes su oposición a celebrar una segunda consulta, convencida de que causaría un "daño irreparable a la integridad" de la política

May hará una declaración en la Cámara de los Comunes en el que manifestará su rechazo a otra consulta, después de que varios políticos defendiesen en los últimos días otro referéndum para romper el punto muerto en que se encuentra el "brexit" por el rechazo de numerosos diputados de distintos partidos al acuerdo que el Gobierno negoció con Bruselas.

La semana pasada, la "premier" suspendió la votación que iba a celebrarse el día 11 en los Comunes sobre su pacto del "brexit" y al día siguiente superó una moción de confianza presentada por diputados conservadores descontentos con su liderazgo.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May holds a press conference following EU Council https://t.co/4irtqN7cSv — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 14 de diciembre de 2018

Ante la falta de avances sobre el "brexit" cuando faltan apenas tres meses para la retirada del Reino Unido de la UE, May cree que otra consulta "no nos llevará adelante" y que los británicos perderán la fe en la política, según algunos de los extractos de su intervención adelantados por los medios.

"Otro voto podría causar un daño irreparable a la integridad de nuestra política porque diría a millones (de personas) que confiaron en la democracia, que nuestra democracia no cumple", según May.

May y Corbyn, bajo presión

continúa aumentando para la primera ministra, la conservadora Theresa May, y el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.

Medios británicos aseguran que altos cargos del gabinete de May han comenzado a diseñar planes para una eventual consulta a espaldas de la jefa de Gobierno, a pesar de que ella ha recalcado su oposición a ese plebiscito.

Al mismo tiempo, una parte de las bases del Partido Laborista han iniciado una campaña para defender una consulta, aunque miembros de la dirección temen que esa opción podría dañar sus opciones electorales, dado que una parte de sus votantes defendieron el "brexit", según ha revelado The Observer.

El también laborista Tony Blair, primer ministro británico entre 1997 y 2007, fue hoy el blanco de las críticas de May, tras haberse expresado esta semana a favor de posponer el "brexit" y convocar un segundo referéndum.

Watch and share. Earlier today Tony Blair gave a speech @BritishAcademy_ in support of the #PeoplesVote campaign, setting out why it could be the solution to the current Brexit impasse in Parliament.



Full text of speech here https://t.co/YYEyLHk1I5 pic.twitter.com/mN2fH5vgeS — Tony Blair Institute (@InstituteGC) 14 de diciembre de 2018

May, que aún confía en obtener concesiones de Bruselas que faciliten la ratificación en el Parlamento del acuerdo al que llegó a finales de noviembre con la UE, dijo que la postura de Blair es "un insulto al cargo que una vez ocupó".

El antiguo mandatario laborista pidió a la UE que acepte modificar la libre circulación de movimientos, uno de los principales puntos que llevó al 51,9 % de los votantes a optar por el "brexit", para que más británicos defiendan quedarse ahora en el bloque.

La posiblidad de una nueva consulta gana adpetos conservadores

A pesar de la oposición de May al plebiscito, The Sunday Times asegura que el "número dos" del Ejecutivo, David Lidington, ha comenzado a sondear a diputados sobre el posible apoyo que tendría un referéndum en la Cámara de los Comunes.

I think this was pretty plain. ( From Hansard, 11 December) pic.twitter.com/TvUo0LzYJr — David Lidington (@DLidington) 16 de diciembre de 2018

Al menos cinco miembros del Ejecutivo defienden esa vía, mientras que cada vez más miembros del Partido Conservador quieren que la primera ministra les otorgue libertad de voto para decidir sobre el camino a seguir si el Parlamento tumba el acuerdo del "brexit", según los medios.

Lidington, que la semana pasada advirtió de que un nuevo referéndum podría aumentar la división en el país, no negó las informaciones publicadas y se limitó a señalar en las redes sociales que como ministro del Gabinete escucha "los puntos de vista de diputados en todos los bandos en el debate sobre la Unión Europea".

El titular de Comercio Internacional, Liam Fox, dijo, por su parte, que no consideraría un "problema" que los parlamentarios tuvieran libertad de voto para pronunciarse a favor de una consulta u otras opciones respecto al proceso del "brexit", aunque se posicionó en contra de un plebiscito.

El ministro de Educación, Damian Hinds aseguró que "no hay política del Gobierno que esté más clara" que la negativa a un referéndum y subrayó que el Ejecutivo cumplirá "con la voluntad que el pueblo británico expresó" en 2016.

Otra consulta podría pasar factura al laborismo

La tensión se ha extendido asimismo al Partido Laborista, primero de la oposición. El diario The Observer revela que el presidente de la formación, Ian Lavery, advirtió esta semana a la directiva de que apoyar un segundo referéndum les pasaría factura en las urnas, dado que en torno al 35 % de los votantes laboristas apoyó el "brexit".

For heavens sake you’d be forgiven for thinking @theresa_may had just won a landslide GE victory.



It was a VOTE OF NO CONFIDENCE !!



She might be crying with joy whilst millions of UK citizens are crying in pain,



4.1m kids in poverty

1.9m pensioners in poverty



Happy Christmas — Ian Lavery MP (@IanLaveryMP) 12 de diciembre de 2018

Lavery dijo en una reunión del equipo de dirección que si el partido apoya una consulta "perderá las próximas elecciones", según esa fuente.

A ese respecto, la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, urgió al Partido Laborista a convocar una moción de censura contra el Gobierno conservador para forzar unas elecciones generales y, si esa opción falla, respaldar una segunda consulta.

"La postura de los laboristas ahora mismo es que no apoyarán un nuevo referéndum hasta que hayan intentado forzar unas elecciones generales, pero al mismo tiempo no quieren intentar forzar las elecciones", criticó la líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP).

Un portavoz laborista, Andrew Gwynne, aseguró que la formación no dará nuevos pasos hasta que May someta a votación el acuerdo del "brexit", algo que el Gobierno espera hacer antes del 21 de enero, y sostuvo que el partido "evaluara su táctica día a día" a partir de entonces.

Por Guillermo Ximenis (edición: Desirée García)

Para saber más:

► Un acuerdo de "brexit" y ocho escenarios posibles