Austria pide más inversión europea para ganar terreno a China en África

Viena (EuroEFE).- El canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de la Unión Europea (UE), demandó este martes más inversiones europeas en África para no abandonar ese continente a la influencia de China.

"No debemos dejar el continente africano a los chinos", declaró a la prensa Kurz, al inicio de una cumbre entre la Unión Europea y África de la que es anfitrión.

Con esa tesis coincidió el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Tarde, pero mejor

"Sí, pero nosotros lo hacemos mejor", dijo Juncker preguntado por si la UE llega tarde al continente africano, en comparación con China.

Además, el presidente de la CE aseguró que "nunca es demasiado tarde" y que se trata de establecer una colaboración en igualdad de condiciones.

Esta cumbre UE-Africa está presidida por Kurz junto al actual presidente de la Unión Africana y líder de Ruanda, Paul Kagame, y a ella asistirán una veintena de jefes de Estado y Gobierno de África y Europa.

We're building a strategic alliance to create growth and jobs in Europe and Africa. I'm in Vienna with other leaders at #AfricaEurope2018 pic.twitter.com/nqgUX2wfMm — Antonio Tajani (@EP_President) 18 de diciembre de 2018

En la reunión, centrada en asuntos económicos y que ha dejado la migración fuera de la agenda, destaca la ausencia de los principales líderes europeos, especialmente los de Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido.

Kurz también aseguró al inicio de la reunión que existe "un gran potencial" de inversión europea en África y que esta reunión pretende ser un "cambio de paradigma" en la relación económica entre ambos continentes, con el objetivo de acompañar la ayuda al desarrollo con una mayor cooperación financiera.

El canciller austríaco recordó que la UE es el primer donante de ayuda al desarrollo en África pero que ese papel debe equilibrarse con mayores inversiones empresariales.

África, una bomba demográfica

El Gobierno austríaco, que preside hasta fin de año la UE, planteó el pasado septiembre esta cita con el argumento de que, teniendo en cuenta que 2.000 millones de personas vivirán en África a finales del siglo XXI, es imprescindible colaborar con los países de ese continente.

Si en aquel entonces se anunció una cumbre bajo el lema "Ayuda sobre el terreno", el encuentro se presenta ahora como un "foro de alto nivel" bajo el título "Llevando la cooperación a la era digital".

La ausencia de la migración de la agenda se debe a la petición de los líderes africanos de llevar a cabo "un diálogo al mismo nivel", según Kurz, en el que se abordase ese fenómeno dentro de un conjunto de factores, como el desarrollo económico, y no de forma aislada.

This Forum is an important signal for a better and stronger cooperation between our 2 continents in particular in the fields of #innovation and #digitalization. I am looking forward to fruitful discussions and wish all our guests a good time in Vienna! #africaeurope2018 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 18 de diciembre de 2018

"El asunto de la migración es importante, pero junto a la migración existen también otros asuntos también importantes", resumió Kurz.

El objetivo oficial de la cumbre es situar la colaboración con África en un nuevo nivel más allá del "desafío común" que supone la migración.

El foro quiere así ofrecer a dirigentes políticos, empresarios e innovadores un espacio en el que analizar "qué debe hacerse para asegurar el bienestar y la competitividad en los dos continentes y profundizar las relaciones en todos los ámbitos".

En la cumbre participarán representantes gubernamentales de 53 países africanos y europeos, entre ellos 21 jefes de Estado y Gobierno. Sólo siete de ellos son de África.

La ausencia de los principales líderes europeos a la reunión se explica tanto dentro como fuera de Austria se ha visto como una reacción a la decisión del Gobierno austríaco de no ratificar el Pacto Global de la ONU sobre Migración, justo cuando el país preside la Unión Europea.

Información elaborada por la delegación de la Agencia Efe en Viena (edición: Desirée García)

Para saber más:

► Vías legales y ayuda a África, la clave para frenar las llegadas