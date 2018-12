La UE ofrece su ayuda ante una nueva tragedia en Indonesia por un tsunami

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) trasladó condolencias a Indonesia y ofreció apoyo comunitario en las tareas de rescate tras el tsunami que ha golpeado la costa del estrecho de Sonda y ha dejado al menos 222 fallecidos y 843 heridos.

"Me ha dejado el corazón roto saber que la tragedia ha golpeado de nuevo las costas indonesias", dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una carta dirigida al presidente de Indonesia, Joko Widodo, en la que agregó que el Ejecutivo comunitario está listo "para ayudar en los esfuerzos de rescate".

I wish strength and courage to the emergency service currently at work after the devastating tsunami around the Sunda Strait in #Indonesia. The @EU_Commission stands ready to assist ongoing rescue efforts. @jokowi pic.twitter.com/PQ7jVcWYpA — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) December 23, 2018

Juncker envió también un mensaje de apoyo "a las familias de las víctimas y a todos aquellos afectados por el tsunami" y "toda la fuerza y el ánimo" a los servicios de emergencia que actualmente trabajan sobre el lugar afectado, entre las islas indonesias de Sumatra y Java.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, también envió un mensaje de apoyo a los ciudadanos y las autoridades de Indonesia a través de Twitter en el que subrayó que "la Unión Europea está preparada para ayudar".

Our thoughts and prayers are with the many victims of the Tsunami in Indonesia and with their families. The European Union stands ready to assist the Indonesian authorities. — Antonio Tajani (@EP_President) December 23, 2018

Muestras de solidaridad a lasn que también se sumó el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides.

My thoughts are with the victims of the #tsunami in #Indonesia , their families and all those affected.#EU stands in #solidarity with those in need and is ready to help#EUCivPro @eu_echo — Christos Stylianides (@StylianidesEU) December 23, 2018

Por Javier Albisu (edición: Catalina Guerrero)