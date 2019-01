La UE sanciona a Irán por conspirar para asesinar a opositores en territorio comunitario

Bruselas/Teherán (EFE).- La Unión Europea (UE) sancionará a los servicios de inteligencia iraníes para castigar que Teherán esté presuntamente detrás de varias conspiraciones para asesinar a opositores del régimen en territorio comunitario.

Se trataría de dos personas y una entidad vinculados a la inteligencia iraní y cuyos activos en la UE serán inmovilizados a partir de que las sanciones entren en vigor, informaron fuentes europeas a Efe.

Las sanciones fueron confirmadas en Twitter por el Gobierno danés, que ha liderado esta represalia de los Veintiocho, después de que Teherán intentara presuntamente asesinar a tres disidentes en su territorio.

Very encouraging that EU has just agreed on new targeted sanctions against Iran in response to hostile activities and plots being planned and perpetrated in Europe, including Denmark. EU stands united - such actions are unacceptable and must have consequences. #dkpol #eudk