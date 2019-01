Comisario de Inmigración insta a desbloquear la reforma del sistema de asilo

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, subrayó este martes en la Eurocámara que la Unión Europea actualmente no afronta una "crisis de refugiados como algunos quieren presentar" y urgió a emprender una reforma definitiva del sistema de asilo en la UE.

"Abran los ojos. No estamos ante una crisis de refugiados como algunos quieren presentar", dijo Avramopoulos ante el pleno de la Eurocámara, reunido en Estrasburgo (Francia), donde reclamó "un sistema de asilo sostenible, con futuro y justo".

El eurocomisario agregó que el Ejecutivo comunitario está de acuerdo en trabajar con "algunos mecanismos provisionales" mientras "se aprueba el nuevo reglamento" que bloquean los Estados miembros en el Consejo de la UE.

