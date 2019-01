La UE inicia 2019 con un récord de presupuesto destinado a ayuda humanitaria

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) incrementó este año el presupuesto destinado a la ayuda humanitaria hasta la cifra récord de 1.600 millones de euros, la mayor adoptada al comienzo de un nuevo año, y destinará parte de la dotación a Colombia y Venezuela, informó la Comisión Europea.

Siria y Yemen, principales beneficiarios

El brazo ejecutivo de la UE explicó que este aumento presupuestario se debe al "creciente impacto" del cambio climático a nivel mundial, a los conflictos de larga duración en Oriente Medio y África y al "agravamiento" de las crisis humanitarias y los conflictos.

El comisario europeo para Ayuda Humanitaria, Christos Stylianide, señaló en un comunicado que el 10 % de esta nueva dotación presupuestaria irá destinada a la educación de los niños en situaciones de emergencia.

"Debemos pensar en el impacto de muchas de estas crisis en los niños, que son la siguiente generación", afirmó Stylianide, al tiempo que destacó que "la UE continúa siendo líder en donaciones humanitarias en crisis como las de Siria y el Yemen".

Según la Comisión Europea, la mayor parte del presupuesto estará dirigido expresamente a apoyar acciones humanitarias en Siria y Yemen, así como a asistir a las personas refugiadas en los países vecinos.

Colombia y Venezuela, también en la lista

En Latinoamérica, los fondos comunitarios irán dirigidos principalmente a la población más vulnerable afectada por la crisis en Venezuela o por el "dilatado conflicto" armado interno en Colombia, según la Comisión Europea.

En África, el presupuesto europeo irá destinado a ayudar a las personas que viven en regiones golpeadas por crisis humanitarias, como Sudán del Sur, la República Centroafricana, la cuenca del Chad y la República Democrática del Congo, así como en el Sahel, que atraviesa una nueva crisis alimentaria.

La UE destinará otra parte de los fondos a ayuda humanitaria en Afganistán y a asistir a la población rohinyá en Birmania y Bangladesh, así como a los afectados por el conflicto en Ucrania.

"La ayuda humanitaria no puede por sí sola resolver todos los problemas, pero debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a los más vulnerables. Ese es nuestro deber humanitario", subrayó Stylianide.

A record €1.6 Billion initial #EU #humanitarian budget for 2019, to help those most in need in our neighbourhood and beyond.

#EU #solidarity around the world

@eu_echo https://t.co/knoHuyolAt pic.twitter.com/agiOUfNhnr