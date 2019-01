Los derechos de las mujeres, entre los más amenazados en la UE

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) denunció este miércoles amenazas a los derechos fundamentales en el seno de la Unión Europea, como la persistencia de la violencia de género y la discriminación contra las mujeres, y criticó la falta de eficacia para proteger los valores comunitarios.

La Eurocámara aprobó, con 390 votos a favor, 153 en contra y 63 abstenciones, una resolución no vinculante en la que muestra, además, su preocupación por el auge de la extrema derecha y la banalización del discurso de odio, así como por las violaciones de los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo en algunos Estados miembros.

Any woman. Anytime. Anywhere. Violence against women comes in many forms. We must fight it together! We stand for women's rights. Join us if you do too. pic.twitter.com/vFP4y8lT1T