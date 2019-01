La UE impone sanciones por el ataque a Skripal y Rusia anuncia represalias

Bruselas/Moscú (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han impuesto medidas restrictivas a nueve personas y una entidad por primera vez en el marco de su nuevo reglamento por el cual puede sancionar a responsables del uso y proliferación de armas químicas, como el ataque al exespía ruso Serguéi Skripal y su hija, decisión que Rusia ha respondido anunciando posibles represalias.

Entre los afectados se encuentran dos funcionarios del servicio de inteligencia militar ruso, GRU, Anatoli Chepiga y Alexander Mishkin, quienes se cree que poseyeron, transportaron y utilizaron el agente nervioso tóxico Novichok contra Skripal, que fue envenenado junto a su hija Yulia en la localidad inglesa de Salisbury en marzo de 2018.

Foreign ministers put the first names on #chemicalweapons sanctions list including 4 Russians from GRU (G.U.) in response to #Salisbury #Skripal & the Syrian Scientific Studies and Research Centre and 5 individuals involved in its activities.

Details: https://t.co/ol8HIxp77b