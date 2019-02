La UE, "seriamente" preocupada por la actividad balística de Irán

Bruselas, 4 feb (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) se mostró "seriamente preocupado" por la actividad de misiles balísticos en Irán y llamó a Teherán a abstenerse de cualquier acción relacionada.

En un comunicado, los ministros de los Veintiocho mostraron su inquietud por las "crecientes tensiones" en la región "y el papel de Irán en este contexto, incluido el suministro militar, financiero y político de apoyo a actores no estatales en países como Siria y Líbano".

Esas actividades, señalaron, "aumentan la desconfianza y contribuyen a la inestabilidad regional", por lo que llamaron a Teherán a cesarlas y acatar las resoluciones al respecto de Naciones Unidas.

The Council of the European Union @EUCouncil adopted conclusions on #Iran

Full text: https://t.co/qVM3OpcV3Z #SPV #INSTEX