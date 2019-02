Macedonia firma el protocolo de acceso a la OTAN

Bruselas (EuroEFE).- La Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) firmó este miércoles, junto a los 29 miembros de la OTAN, el protocolo para su acceso a la Alianza Atlántica, en una ceremonia en el cuartel general de la organización en Bruselas, una vez resuelto el problema sobre el nombre oficial del país.

"Es un día histórico, ha sido un camino largo", indicó el ministro de Exteriores del Gobierno de Skopje, Nikola Dimitrov.

El secretario general aliado, Jens Stoltenberg, corroboró que la firma es un evento "histórico" y aseguró que el ingreso en la OTAN de Macedonia del Norte, una vez ratificado por los Parlamentos de los países aliados, dará más estabilidad en el sureste de Europa.

La entrada de este nuevo país en la Alianza la "reforzará", aseguró el político noruego, quien agregó además que "contribuirá a nuestra seguridad compartida" con mayor implicación de tropas macedonias en operaciones aliadas.

Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with Macedonia, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD