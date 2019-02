Pompeo: "No podemos dejar que Putin nos separe de nuestros amigos"

Budapest (EuroEFE).- El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, pidió este lunes en Budapest contrarrestar la influencia de Rusia y China en Europa Central y advirtió de que esos países no comparten los principios de libertad.

"No podemos dejar que (Vladímir) Putin nos separe de nuestros amigos", dijo Pompeo ante la prensa tras entrevistarse con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, en alusión a que el Gobierno de Viktor Orbán mantiene una relación estrecha con Moscú, con quien mantuvo un encuentro previo.

Met with PM Orbán and discussed strengthening the U.S.–#Hungary relationship, regional issues, Western Balkans, energy security and the Transatlantic relationship. pic.twitter.com/aT3mjh4wqh — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 de febrero de 2019

Preocupación por el desembarco chino en Europa

El representante estadounidense agregó que su Gobierno "ve con preocupación que China está tratando de instalarse en Europa".

"El apretón de manos con China tiene consecuencias y significa dependencia", advirtió.

Ya entes de la llegada de Pompeo a Hungría, la prensa local había anunciado, citando a fuentes estadounidenses, que el secretario de Estado expresaría sus críticas sobre los planes del gigante chino de comunicaciones Huawei de instalar un centro de logística en el país centroeuropeo.

"Rusia y China no comparten los deseos (de libertad) de los países libres y por los cuales luchamos juntos", apuntó hoy Pompeo.

Otro tema discutido por los ministros fue el de un acuerdo de defensa entre los dos países que se aprobará en las próximas semanas, aunque Pompeo aseguró estar satisfecho con que Hungría vaya a comprar "dispositivos de defensa" de EEUU, sin ofrecer más detalles.

El jefe de la diplomacia estadounidense también opinó que "EEUU se ha mantenido alejado de Europa Central y esto es algo insostenible", al adelantar que su país intentará intensificar sus relaciones con estos países.

Szijjártó también opinó que las relaciones de Hungría con EEUU "han mejorado mucho con la Administración republicana", debido a que ambos Gobiernos son "patriotas" y defienden "la herencia y comunidades cristianas".

I had a very good meeting with FM Szijjártó. We discussed many issues, including energy diversification, defense cooperation, @NATO, #Ukraine, trade relations, and democratic values. Thank you for hosting me. pic.twitter.com/vrXwyeFvUy — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 de febrero de 2019



Uno de los puntos incómodos para Orbán fue que Pompeo haya incluido en su agenda una entrevista con dirigentes de ONG húngaras, que son duramente atacadas por el Ejecutivo nacionalista.

Entre esas ONG, el Comité Helsinki Húngaro denunció, en el encuentro con Pompeo, que las políticas de Orbán "debilitan la estabilidad de la democracia", informó la organización en un comunicado.

"Los que representan una opinión contraria a la del Gobierno o a favor de los derechos humanos y el Estado de derecho son víctimas de estigmatización y amenazas", afirmó Márta Pardavi, copresidenta de la ONG.

Met with Hungarian civil society leaders today to discuss our shared commitment to liberty. Topics included transparency, rule of law, media freedom and more. Thanks to @hhc_helsinki, @HCLU, and @k_monitor for a great meeting. pic.twitter.com/UzTPlkkt7R — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 de febrero de 2019

Pompeo continúa su gira por la región, con una escala en Eslovaquia y luego en Polonia, antes de viajar a Bruselas.

Información elaborada por el servicio Internacional de Efe (edición: Catalina Guerrero)

