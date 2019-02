May quiere cambios legales "vinculantes" en el acuerdo del "brexit"

Londres/Bruselas (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, insistió este martes en la determinación del Reino Unido de introducir cambios "legalmente vinculantes" al acuerdo del "brexit", a pesar de que la Unión Europea (UE) se ha mostrado en contra de esta posibilidad.

La "premier" compadeció este martes en el Parlamento británico para informar a los diputados sobre sus útimas gestiones sobre el "brexit" y confirmó que el jueves estos podrán votar una nueva moción enmendable acerca del transcurso de este proceso.

Esa moción buscará, explicó May, "reafirmar el apoyo de la Cámara de los Comunes a la moción enmendada del pasado 29 de enero -en la que se instó a la jefa de Gobierno a cambiar la salvaguarda irlandesa- y a reconocer que las negociaciones continúan".

La líder conservadora adelantó que volverá a reunirse con las autoridades europeas antes de que termine el mes, a pesar de la negativa que sigue mostrando la UE sobre cambios en el acuerdo sellado entre Londres y Bruselas el pasado noviembre.

"Habiendo asegurado el compromiso de la Unión Europea para futuras conversaciones, necesitamos ahora algo de tiempo para completar el proceso", manifestó en la Cámara de los Comunes.

La mandataria explicó las tres maneras en las que se puede cambiar la salvaguarda irlandesa, ideada para evitar una frontera dura entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, las que ha trasladado al bloque comunitario.

Estas son: cambiar esa garantía por un arreglo alternativo que también eluda esa frontera, introducir un límite temporal legalmente vinculante a la salvaguarda o, en tercer lugar, aprobar una cláusula por la que el Reino Unido la pueda abandonar de manera unilateral.

May se comprometió en sede parlamentaria a volver a convocar un voto sobre el acuerdo si consigue alguna de estas opciones que aseguren el respaldo de la Cámara.

En caso contrario, informó de que volverá a comparecer el 26 de febrero y a emitir una tercera moción "neutra" enmendable para que los diputados la voten al día siguiente.

La primera ministra británica se ha mostrado, por otra parte, abierta a continuar el diálogo sobre el "brexit" con Jeremy Crobyn, pero ha descartado la unión aduanera que pide el líder de la oposición laborista.

My response to @jeremycorbyn’s letter on Brexit where he commits to secure a deal - rather than a second referendum or general election.



But I have also asked why he seeks a say in EU trade deals, rather than pursuing our own independent trade deals outside a customs union. pic.twitter.com/0uDzKIlGDu