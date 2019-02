Europa, dispuesta a asumir las riendas de su seguridad

Múnich (Alemania) (EuroEFE).- Europa se mostró dispuesta a asumir las riendas de su seguridad, avanzando en su integración militar y superando sus carencias, a la luz de la creciente amenaza rusa, el distanciamiento de EEUU y la pérdida de músculo defensivo que supone el "brexit".

La cuestión se convirtió en el tema principal de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), un foro clave en política exterior y defensa que hasta el domingo reunió, entre otros, a más de 30 jefes de estado y gobierno, y más de 80 ministros de Exteriores y Defensa.

"Estamos listos para asumir responsabilidad en nuestra seguridad", afirmó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que abogó por la "autonomía cooperativa" del bloque, una combinación de la "autonomía estratégica" que busca la UE y la cooperación que desea mantener con sus socios.

En los últimos dos años se ha avanzado mucho en este ámbito, abundó en referencia a la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) en materia de Defensa, que implica la canalización de fondos comunitarios para la integración militar de los estados miembros.

"La Europa de la defensa es una realidad con pilares solidos" porque la UE ha "empezado a invertir seriamente" en su capacidad militar común para lograr que sea "creíble", argumentó.

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, aseguró en esta misma línea que Berlín apuesta "por una Europa fuerte y con capacidad de actuar", para que en política exterior el continente sea "un actor" y no un mero "objeto".

No obstante, el proyecto se percibe con escepticismo desde el interior -por las dudas de algunos de los países miembros-, desde el exterior -por aliados que temen que socave la OTAN- y por Rusia, una amenaza creciente por su interferencia en Ucrania y sus violaciones del tratado INF de no proliferación nuclear.

Las dudas internas ante esta iniciativa las articuló en la cita de Múnich el ministro polaco de Exteriores, Jacek Czaputowicz, al apuntar que Varsovia -un estrecho socio de Washington- apoyará esta iniciativa si logra "sinergias" con la OTAN y no "superposiciones".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, saludó la iniciativa europea, pero advirtió de que la integración militar del bloque "no debe sustituir a la unidad transatlántica".

At the @MunSecConf to talk about transatlantic cooperation & multilateral frameworks. #NATO continues to call on Russia to comply with the #INFTreaty, but is also preparing for a world without it. However, NATO does not intend to deploy new land-based nuclear weapons in Europe. pic.twitter.com/78e91YJLKC