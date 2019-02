La UE, satisfecha con la nueva denominación de Macedonia del Norte

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y el comisario europeo de Política de Vecindad, Johannes Hahn, mostraron su satisfacción ante la nueva denominación de la República de Macedonia del Norte, país que notificó el cambio formalmente a la UE.

En un comunicado, Mogherini y Hahn afirmaron que acogen "con gran satisfacción" este "paso histórico", que constituye "un ejemplo de reconciliación para la región de los Balcanes occidentales y más allá".

Del mismo modo, quisieron felicitar a Grecia y a Macedonia del Norte "por este importante logro, que ha pasado a ser una nueva página de nuestro futuro común en la UE".

Republic of North Macedonia and Greece have set an example of reconciliation for all of Europe. We congratulate the Hellenic Republic and the Republic of North Macedonia on this major achievement, turning a new page of our common EU future! pic.twitter.com/8isAPkBHwd