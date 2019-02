Trump pide a aliados europeos que repatríen a yihadistas capturados en Siria

Washington (EuroEFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, presionó a los países europeos para que atiendan con urgencia la situación de más de 800 combatientes del Estado Islámico (EI) capturados en Siria y los repatríen y juzguen, para evitar la posibilidad de que sean liberados.

"Estados Unidos pide al Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos que se hagan cargo de unos 800 combatientes del EI que nosotros capturamos en Siria y que los sometan a juicio. (...) La alternativa no es buena, porque estaríamos obligados a liberarlos", escribió en Twitter.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de febrero de 2019

El mandatario, quien anticipó el viernes un "gran anuncio" en las próximas 24 horas en relación con Siria, subrayó este domingo que el califato "está listo para caer".

Trump consideró que "es hora de que otros den un paso adelante y hagan el trabajo que son capaces de hacer".

"¡Nos retiramos tras una victoria del 100% sobre el califato", añadió el gobernante, quien también señaló que Estados Unidos "hacemos mucho y gastamos mucho".

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de febrero de 2019

Ya el pasado 4 de febrero, el Departamento de Estado de EE.UU. había solicitado a un grupo de países que no nombró que repatriara a los cientos de combatientes extranjeros del EI capturados en Siria por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada encabezada por milicias kurdas.

El llamamiento de Trump llega cuando las FSD, que son apoyadas por la coalición internacional comandada por EE.UU., redoblan sus esfuerzos en la fase final de la ofensiva para expulsar al grupo yihadista de su último reducto en Siria.

Según informaciones del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las FSD intentan detener a más de 300 yihadistas extranjeros que se encuentran resistiendo en su último reducto en el este de Siria y rechazan rendirse.

#SOHR More than 300 western members and commanders of the #organization refuse to surrender in a camp at the eastern bank of the #Euphrates River and 10 captives of the #SDF have been brought back according to a mysterious deal https://t.co/DeZRYbiN44 — #SOHR (@syriahr) 17 de febrero de 2019

En una de las primeras reacciones desde Europa, el ministro de Justicia de Bélgica, Koen Geens, abogó por una "solución europea" para la repatriación de los más de 800 combatientes de EI capturados en Siria.

"Lo mejor es encontrar una solución europea, con el mayor de los apoyos posibles y que represente el menor de los riesgos", declaró Geens en una entrevista para el medio holandés VRT.

El ministro no quiso ir más allá sobre la solución, aunque dejó claro que hay que descartar una simple liberación de los prisioneros en Siria, entre los que estimó que puede haber un número "muy limitado" de ellos procedentes de Bélgica.

Las FSD lideran desde septiembre pasado una ofensiva contra los últimos reductos de la organización extremista en Siria, con la cobertura aérea de la coalición internacional y el apoyo de las tropas estadounidenses sobre el terreno.

En diciembre pasado EEUU anunció la retirada de las tropas desplegadas en Siria -de las que se estiman forman parte unos 2.000 efectivos-, después de que Trump proclamara la derrota completa del EI en el país árabe.

Pese a que la coalición internacional que combate el yihadismo en Siria e Irak estima que el EI ya solo domina un 1 % del territorio que llegó a controlar en 2014 y que apenas cuenta con un puñado de miles de combatientes, mandos militares apuestan por la moderación.

Por Laura Barros (edición: Piedad Viñas)

