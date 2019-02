Europa baja el tono sobre derechos para relanzar su relación con los árabes

Sharm el Sheij (Egipto) (EuroEFE).- La Unión Europea escenificó en la cumbre de Sharm el Sheij un acercamiento al mundo árabe para ampliar su red de alianzas en un momento de horas bajas con socios tradicionales como EEUU, a pesar de que el precio sea bajar el tono en su defensa de los derechos humanos.

La intención de los europeos, según palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, es que la UE ocupe su papel de "vecino cercano" de los árabes, para evitar que "potencias lejanas" se tengan que encargar de resolver asuntos que se pueden manejar sin salir del entorno del Mediterráneo.

Our first #EULASsummit is a good beginning. As close neighbours, confronted by many of the same challenges and a more dangerous, unstable geo-political context, we have no alternative but to work together. https://t.co/9z32rtgK3V