Mogherini: "toda vida humana importa"

Bruselas (EuroEFE).- La representante europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, dejó claro que "en la UE creemos que toda vida humana importa", en la inauguración este miércoles en el Parlamento Europeo del VII Congreso Mundial Contra la Pena de Muerte, que reunirá hasta el 1 de marzo a 20 ministros y más de 200 representantes políticos de todo el mundo para pedir la abolición de la pena capital en los países donde aún es legal.

"Un Estado nunca debe disponer de la vida de un ser humano. La respuesta a un crimen no puede ser otro crimen", agregó Mogherini.

La jefa de la diplomacia europea aseguró que "el progreso siempre es posible" y que "el cambio positivo requiere un compromiso personal y colectivo".

Speech by @FedericaMog at the opening session of the 7th World Congress Against the Death Penalty @Europarl_EN #AbolishDeathPenalty #7CongressECPM Full text https://t.co/r4ukt5XSoG