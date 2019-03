Jugando al gato y al ratón en el Mediterráneo

Catania (Italia) (Euroefe).- "Es el juego del gato y el ratón". Así describen los oficiales de la OTAN el ejercicio "Dynamic Manta 2019", que hasta el próximo 8 de marzo reúne a más de 3.000 efectivos de diez países en el Mediterráneo central para probar la habilidad de la Alianza ante el enemigo sigiloso que supone la guerra submarina.

Desde el 25 de febrero, cuando comenzaron las maniobras, el mar se ha convertido en un inmenso tablero de juego para que los aliados pongan a prueba su capacidad de coordinar fragatas, aviones de patrulla marítima, helicópteros y submarinos contra una amenaza casi invisible que países como Rusia o China emplean en su estrategia militar.

"Dynamic Manta 2019" busca igualmente fomentar la comunicación entre efectivos de diferentes países aliados y la búsqueda de la solución más óptima ante una situación que pueda surgir en una misión real.

"Es importante para la OTAN encontrar, detectar y contener el riesgo de cualquier potencial adversario, y el reto de encontrar un submarino en el océano es realmente difícil", explica el comandante de la Marina estadounidense Andrew Lennon, quien señala que el reto requiere que diversas plataformas trabajen de forma coordinada bajo el agua, en su superficie y en el aire, uniendo sus diferentes habilidades para detectar a un submarino.

Para el ejercicio "Dynamic Manta", cinco submarinos, nueve buques de superficie, seis aviones de patrulla marítima y once helicópteros de diez países de la OTAN adoptarán diferentes roles para, en palabras del comandante holandés Boudewijn Boots, "especializarse en el arte de encontrar submarinos".

En este caso, España aporta a las maniobras el submarino ESPS Tramontana (que también ejercerá el papel de enemigo durante alguno de los simulacros), la aeronave de patrulla marítima P-3M, las fragatas "Santa María" y "Blas de Lezo" y un helicóptero.

Junto a España, participan en este ejercicio Canadá, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Incluso en un simulacro, los aliados no pierden de vista a Rusia, cuya presencia no excluyen y prácticamente prevén en las áreas cercanas al ejercicio durante los próximos días, pese a que recuerdan que la OTAN informa con antelación de forma pública sus maniobras "de forma intencionada" y se trata de una situación "potencialmente peligrosa".

"Rusia ha invertido en la construcción de submarinos silenciosos en los últimos años", advierte el comandante Lennon. "Es importante que entendamos qué hay en el mar y en el fondo del mar para que garantizar que podemos defendernos de cualquier potencial agresión".

Have you ever seen inside a submarine? Watch LCDR Raffaele Martino give you a tour of the Italian Submarine he commands, Scirè. Raffaele and his crew are currently participating in #nato Exercise Dynamic Manta 2019, which officially begins today and continues through March 9. pic.twitter.com/yggHoSCdjR — SHAPE Public Affairs (@SHAPE_NATO) 25 de febrero de 2019

Turquía lanza las mayores maniobras navales de su historia

Paralelamente, las fuerzas navales de Turquía están desplegadas desde el 27 de febrero en el Mediterráneo oriental, el Egeo y el Mar Negro en lo que la prensa considera las mayores maniobras militares en la historia de la república

Por primera vez se llevan a cabo este tipo de maniobras, bautizadas "Patria Azul 2019", de forma simultánea en los tres mares que rodean Anatolia, desplegando 103 buques y varias aeronaves de las Fuerzas Aéreas, así como unidades especiales del Ejército, informa la agencia turca Anadolu.

En los ejercicios participan 13 fragatas, seis corbetas, 16 barcos lanzamisiles, siete submarinos y otros tantos dragaminas, entre muchas decenas de buques menores.

Las maniobras cuentan con aspectos de guerra electrónica y se probarán sistemas antimisiles y de misiles guiados por láser, desarrollados por la industria militar turca.

Estos movimientos se coordinan con las maniobras de la OTAN "Dynamic Manta", en las que Turquía participa con una fragata, una aeronave y un submarino.

Este despliegue llega en un momento en el que se incrementan las tensiones con Grecia y Chipre por la iniciativa turca de buscar hidrocarburos en las aguas que rodean la isla dividida de Chipre.

La OTAN no quiere una "nueva Guerra Fría"

La Alianza "no quiere una nueva Guerra Fría", y pidió a Rusia que vuelva a cumplir con el tratado de reducción de misiles nucleares de corto y medio alcance (INF), según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"No queremos una nueva Guerra fría, ni una carrera de armamentos y por eso llamamos a Rusia a respetar el tratado", declaró el político noruego en una rueda de prensa el viernes en Sofía junto al primer ministro búlgaro, Boiko Borisov.

#Bulgaria has been a committed member of #NATO for 15 years & makes valuable contributions to our missions and to security in the Black Sea region. Good meetings with @PresidentOfBg & @BoykoBorissov in Sofia today. pic.twitter.com/SSxAZgx9Yl — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 1, 2019

"Pero al mismo tiempo tenemos que estar preparados para un mundo en el que este tratado no existe, un mundo en el que Rusia puede desplegar más misiles", agregó Stoltenberg. Para hacer frente a "un mundo inseguro", el secretario general de la OTAN abogó por invertir más en seguridad y defensa.

"Estos nuevos misiles rusos tienen capacidad nuclear, pueden llegar a ciudades europeas, son difíciles de detectar y son advertidos con poca antelación (...) y, por lo tanto, es importante que continuemos pidiendo a Rusia que vuelva a cumplir el tratado", subrayó Stoltenberg.

Polonia anuncia un plan de inversión millonaria para reforzar el flanco este de la OTAN

Por otro lado, Polonia acaba de anunciar un plan de inversión millonaria para renovar sus Fuerzas Armadas y "reforzar el flanco este de la OTAN", en palabras del ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak.

El Plan de Modernización Técnica de las Fuerzas Armadas supondrá una inversión de 43.000 millones de euros hasta 2026, precisó Blaszczak.

La adquisición de 32 aviones de combate de quinta generación es "una de las compras prioritarias que se llevarán a cabo en el marco del programa", aseguró el ministro.

Los nuevos aparatos reemplazarán los viejos Su-22 y MiG-29 de fabricación soviética.

El programa también prevé la compra de sistemas de defensa aérea de corto alcance, helicópteros de combate, sistemas de ciberseguridad y nuevos submarinos para la Marina polaca.

El ministro de Defensa también expresó su convencimiento de que Estados Unidos decidirá finalmente reforzar en el futuro su presencia militar en Polonia, una de las aspiraciones del Gobierno polaco.

n su cumbre de 2016, la OTAN decidió desplegar cuatro batallones multinacionales en régimen de rotación en Polonia y las tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania), aunque Varsovia quiere una base militar estadounidense con carácter permanente en su territorio.

Por Laura Zornoza, Dogan Tiliç y Nacho Temiño (edición: Catalina Guerrero)