España recibió un 60 % más de peticiones de asilo en 2018

Bruselas (EuroEFE).- España fue, después de Eslovenia y Chipre, el tercer país de la Unión Europea (UE) donde más crecieron en 2018 las solicitudes de asilo presentadas por primera vez, un 60 %, al pasar de 33.035 a 52.730 en un año, según datos de la oficina estadística comunitaria Eurostat publicados este jueves.

En el conjunto de la UE, las peticiones cayeron un 11 % (de 654.610 a 580.845) y, por países, los descensos más marcados se dieron en Italia (un 61 %, 77.400 solicitudes menos que un año antes), seguida de Austria, con una reducción del 49 %, Suecia (19 %) y Alemania (18 %).

No obstante, en términos de porcentaje del total de solicitudes presentadas, Alemania se situó a la cabeza de la UE, al registrar el 27,9 %, seguida de Francia (19 %) y Grecia (11,2 %).

Data on asylum applicants in the EU (2018)



Browse information and data in our "Themes in Spotlight" on first time asylum applicants in 2018 in the EU28, the Member States and EFTA countries: https://t.co/ythKTpFOaK pic.twitter.com/lHY1izMytj — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 14 de marzo de 2019

España asumió el 9,1 % de las peticiones y las tasas más bajas se dieron en Lituania, Estonia, Hungría, la República Checa y Portugal, con porcentajes mínimos.

Los sirios encabezan las peticiones de asilo en la UE

Los ciudadanos sirios fueron los más numerosos en pedir asilo en la UE (80.900 de quienes lo solicitaron), seguidos de los afganos (41.000) y los iraquíes (39.600).

Main citizenships of asylum seekers in the EU: Syrian (14% of the total number of first-time applicants), Afghan and Iraqi (both 7%)



For more information: https://t.co/nKQyu1oWv1 pic.twitter.com/3emf7wVZxC EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 14 de marzo de 2019

En España, por nacionalidades, los solicitantes de asilo más numerosos fueron los venezolanos (19.070), seguidos de los colombianos (8.465) y los sirios (2.725).

En cuanto a las solicitudes de asilo pendientes de respuesta, Eurostat precisó que, a finales de 2018, la cifra se situó en la UE en 878.600 peticiones.

Almost 900 000 asylum applications pending at the end of 2018



For more information: https://t.co/nKQyu1GxTB pic.twitter.com/dVVdw1gOpv EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 14 de marzo de 2019

Alemania fue a finales del año pasado el país con más peticiones por resolver (384.800), seguida de Italia (103.000), España (78.700) y Grecia (76.300).

Por Marta Borrás (edición: Piedad Viñas)

Para saber más:

►España solo aceptó 1 de cada 4 solicitudes de asilo en 2018

►Comisario de Inmigración insta a desbloquear la reforma del sistema de asilo