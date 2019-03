La UE ofrece reforzar la lucha antiterrorista tras el "brutal" ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) expresó este viernes su "total solidaridad" a Nueva Zelanda y le ofreció fortalecer la cooperación en la lucha antiterrorista tras el "brutal" ataque contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, en el que murieron al menos 49 personas y 20 resultaron heridas.

"Expresamos total solidaridad con el pueblo y las autoridades de Nueva Zelanda en este momento extremadamente difícil y estamos dispuestos a ayudar de la manera que sea, incluyendo reforzando nuestra cooperación contra el terrorismo", indicó en una declaración la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en nombre de los Veintiocho.

Mogherini manifestó igualmente las "sinceras condolencias" de la Unión a los familiares y amigos de las víctimas de los ataques contra las dos mezquitas.

Según dijo, "los ataques contra lugares de culto son ataques contra todos los que valoramos la diversidad y la libertad de religión y de expresión, que son el tejido de la sociedad de Nueva Zelanda y que comparte la Unión Europea".

"Tales actos refuerzan nuestra determinación de abordar, junto con toda la comunidad internacional, los desafíos globales del terrorismo, el extremismo y el odio", concluyó la jefa de la diplomacia comunitaria.

En otro comunicado, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, afirmó que conoció con "horror y profunda tristeza" el ataque contra la comunidad musulmana en Christchurch.

"Este acto de brutalidad sin sentido contra gente inocente en su lugar de culto no puede ser más opuesto a los valores y a la cultura de paz y unidad que la UE comparte con Nueva Zelanda", comentó.

Juncker afirmó que la UE "llora con ustedes hoy" y aseguró que "siempre estaremos con ustedes contra aquellos que con odio quieren destruir nuestras sociedades y nuestra forma de vida".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló en su perfil en la red social Twitter de "noticias desgarradoras desde Nueva Zelanda".

Y el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, se manifestó "sin palabras" ante este acto de "odio y locura racistas".

"El brutal ataque en Christchurch nunca reducirá la tolerancia y decencia por la que Nueva Zelanda es famosa. Nuestros pensamientos en Europa están con las víctimas y sus familias", indicó el político polaco, que también dijo a la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, que "puede contar con nuestra solidaridad".

Ardern dijo en una comparecencia en Wellington que lo ocurrido "solo puede ser descrito como un ataque terrorista", a la vez que confirmó la detención de tres hombres y una mujer tras el atentado.

Desde Madrid, los reyes han expresado este viernes su apoyo al pueblo de Nueva Zelanda. En un mensaje en la cuenta de Twitter de la Casa Real, lsubrayan que "en cualquier lugar del mundo los terroristas sólo dejan desolación, dolor y tragedia en familias y sociedades".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó su conmoción por los "terribles ataques" en Christchurch y condenó la violencia y la sinrazón de los fanatismos y los extremismos que quieren quebrar las sociedades.

Por Rosa Jiménez (edición: Catalina Guerrero)

