China pide a la UE libre competencia y denuncia intentos de "hundir" a Huawei

Bruselas (EuroEFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, instó este lunes a los países de la Unión Europea (UE) a garantizar la libre competencia para sus empresas, y denunció los intentos de "hundir" a compañías como la tecnológica Huawei, en el punto de mira por las dudas que genera en materia de ciberseguridad.

"China espera que todos los países creen un ambiente de competencia libre y justo para empresas de otros países", indicó Wang en una rueda de prensa junto a la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, tras celebrar una sesión del diálogo estratégico entre las dos potencias.

