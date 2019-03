Bruselas destina 525 millones a proyectos de defensa como el Eurodrone

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) detalló este mártes cómo invertirá los 525 millones de euros presupuestados para ayudar a la financiación de proyectos de defensa como el Eurodrone, entre otras iniciativas industriales militares conjuntas.

"El problema es que se estaba duplicando todo 28 veces (por cada Estado miembro). Se trata de reducir la duplicación y obtener más valor por el mismo dinero", explicó el vicepresidente de la CE para el Crecimiento, Jyrki Katainen, en una rueda de prensa.

Today we publish 3rd budget tranche calls for proposals on defence research & kick-start the first EU co-financed joint industrial capability development projects. This is a historic moment: we’re going from an idea, to a legal proposal & now to concrete projects. #EUDefence pic.twitter.com/7S5ufziOzD — Jyrki Katainen (@jyrkikatainen) 19 de marzo de 2019

El programa comunitario de desarrollo industrial en materia de defensa se centrará, en esta etapa, en cofinanciar tecnología de drones, comunicación por satélite, sistemas de alerta temprana, inteligencia artificial, ciberdefensa o vigilancia marítima.

Del montante total para esos dos años, 500 millones de euros se destinarán a proyectos industriales, mientras que otros 25 millones financiarán en 2019 iniciativas de colaboración en investigación militar.

Estos esfuerzos, explicó la Comisión, sirven de antesala al fondo europeo de defensa que estará plenamente operativo desde 2021 para impulsar la innovación y la competitividad de la industria comunitaria de la defensa.

En el marco de este primer plan de trabajo del programa europeo de desarrollo industrial en materia de defensa, la CE publicará en los próximos días nueve convocatorias de propuestas para 2019, a las que seguirán otras doce para 2020.

Se tendrán en cuenta "las prioridades de la UE, no de los países" individualmente, indicó por su parte la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, quien confió en que el plan tenga un "impacto significativo en la competitividad de la industria europea".

.@EU_Commission will publish calls for proposals (worth €500 million in 2019-2020) covering priority #EUdefence areas:

enabling operations, protection and mobility of forces

intelligence, secured communication & cyber

high-end operations

innovative defence tech & #SMEs pic.twitter.com/QGVTAz2RRV Elżbieta Bieńkowska (@EBienkowskaEU) 19 de marzo de 2019

Entre las actividades que cubrirán figura la facilitación de operaciones y la protección y movilidad de las fuerzas militares ante amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, así como sistemas antidrones, que contarán con 80 millones de euros.

Otros 182 millones se invertirán en iniciativas en favor de la información estratégica y la seguridad de las comunicaciones y el ciberespacio, que incluyen el desarrollo de capacidades de conocimiento del medio espacial y de alerta temprana o de capacidades de vigilancia marítima.

Para mejorar capacidades terrestres de ataque de precisión, de combate terrestre, de combate aéreo y futuros sistemas navales se invertirán 71 millones de euros, y 27 millones más para soluciones de inteligencia artificial, realidad virtual y cibertecnologías, así como para apoyar a las pymes.

The European Defence Fund is no longer a project - it is real. Our approach works and concrete projects financed by EU funds are materialising. #EUDefence pic.twitter.com/JhcwcULZQH — Jyrki Katainen (@jyrkikatainen) 19 de marzo de 2019

El Eurodrone, "fundamental" para la autonomía estratégica de Europa

Habrá además dos proyectos que recibirán ayuda directa: el Eurodrone, que la CE considera "fundamental" para la autonomía estratégica de Europa, con 100 millones de euros, y las comunicaciones militares interoperables y seguras a través del programa ESSOR, con 37 millones.

Los consorcios que cumplan los criterios pueden enviar sus candidaturas para las convocatorias de propuestas de 2019 hasta el final de agosto.

La selección de los primeros proyectos tendrá lugar antes de que finalice 2019 e irá seguida de la firma oficial de los acuerdos de subvención.

Las filiales de empresas de terceros países (como el Reino Unido tras el "brexit") que cumplan requisitos como estar basadas en territorio de la UE también podrán optar a financiación comunitaria.

Por Rosa Jiménez (edición: Piedad Viñas)

