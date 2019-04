Más de 113 millones de personas sufrieron hambre extrema en 2018

Bruselas (EuroEFE).- Más de 113 millones de personas de 53 países padecieron hambre extrema en 2018, especialmente en Yemen, la República Democrática del Congo y Afganistán, según un informe publicado este martes, que pone de relieve que las guerras y el clima fueron los principales motivos de la carencia de alimentos.

El documento se dio a conocer con motivo de un acto organizado por la Red Global contra las Crisis Alimentarias, que reunió en Bruselas a representantes de la Unión Europea, de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos.

Los conflictos bélicos, el cambio climático y las crisis económicas motivaron, por ese orden, las deficiencias alimentarias.

Climate shocks Conflict and insecurity Economic turbulence … are the main drivers of food insecurity. Read the Global Report on Food Crises https://t.co/pgh5ttnq75 #FightFoodCrises #GlobalFoodCrises #ZeroHunger pic.twitter.com/KDH3dVUTIO

Cerca de dos tercios de las personas más afectadas por el hambre se encontraban en ocho países: Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán, Etiopía, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Nigeria.

La guerra y los conflictos motivaron la desnutrición de 74 millones de personas en 21 países.

Otros 29 millones de personas padecieron hambre por culpa de las catástrofes naturales y el clima y unos diez millones se vieron afectados por el impacto de crisis económicas.

Países como Venezuela y Corea del Norte, donde también hay problemas alimentarios, no aparecen en el análisis por la existencia de lagunas en sus datos.

No hay visos de que cambie la situación

Con vistas a 2019, el informe indica que no hay visos de que cambie la situación en los países más afectados por las hambrunas.

Food insecurity remains a global challenge.

Our new report shows that acute hunger is still affecting over 100 million people worldwide.

From 2014-2020, we will have provided nearly €9 billion for initiatives on food security in over 60 countries.

More → https://t.co/R34FynchVg pic.twitter.com/SHvdKHUCtW