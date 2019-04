La Eurocámara apoya reforzar la guardia de fronteras con 10.000 efectivos

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó este miércoles reforzar la guardia europea de fronteras y costas con 10.000 efectivos para 2027, con el objetivo de hacer frente a los retos de seguridad y migración.

La iniciativa, ya acordada con los Estados miembros, salió adelante con 403 votos a favor, 162 en contra y 44 abstenciones.

El cuerpo ofrecerá apoyo sobre el terreno a los países miembros para el control de las fronteras, para la devolución de personas en situación irregular y para la lucha contra la criminalidad transfronteriza.

El órgano deberá contar con 5.000 guardas en 2021, para aumentar a 10.000 en 2027

La reformada agencia europea de fronteras (Frontex) dispondrá, además, de una reserva de reacción rápida para intervenciones de emergencia en las fronteras, con 1.500 guardias aportados por los países.

El PE indicó en un comunicado que en 2023 el despliegue llegará a 6.000 efectivos, mientras que en 2024 se alcanzarán los 6.500 y en 2025 estarán disponibles 8.000 individuos. En 2026 ya serán 9.000 y para 2027 habrán llegado a los 10.000.

Parte de los guardias serán directamente empleados por la agencia (3.000 a partir de 2027) y otros serán aportados por Estados miembros, desplazados en comisión de servicios por periodos largos (1.500 en 2027) o cortos (5.500 en 2027).

Los cambios aprobados hoy permitirán a la agencia apoyar a los Estados en los procesos de retorno de inmigrantes, por ejemplo, mediante la identificación de las personas que permanecen de forma irregular en la Unión Europea y ayudando a la hora de obtener los documentos de viaje.

Las nuevas normas buscan, igualmente, fortalecer la cooperación con la Oficina Europea de Ayuda al Asilo (EASO) y apuestan por reforzar la cooperación con países terceros no pertenecientes al club comunitario, al permitir nuevos acuerdos más allá de los Estados vecinos de la UE.

La Eurocámara agregó que en la cooperación con esos Estados se garantiza el respeto de los derechos fundamentales y la protección de los datos personales "mediante varias salvaguardas" y que "está prevista la incorporación de personal dedicado a vigilar que la agencia respeta los derechos fundamentales en todas sus operaciones".

En un debate previo a la votación, la ponente de la Eurocámara, la parlamentaria popular maltesa Roberta Metsola, aseguró que durante las negociaciones entre el PE y los países tuvo en mente que se debe ser "justo" con quienes necesitan protección, "estrictos" con los que no y "realmente muy estrictos con quienes se aprovechan de la gente vulnerable".

"Si tenemos una crisis similar a la de 2015, los Estados miembros que están en las fronteras externas, como Malta, podrían tener personal extra para tener la ayuda que necesitarían para hacer frente a la situación", comentó.

Más eficacia

El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramópulos, afirmó que la nueva regulación sobre los guardacostas supone "un cambio en las reglas del juego en términos de eficacia sobre cómo la Unión Europea de forma colectiva protege sus fronteras comunes externas y gestiona los flujos migratorios en las próximas décadas".

