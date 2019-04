La UE felicita a Zelenski por su victoria en las elecciones en Ucrania

Kiev/Bruselas (EuroEFE). Los presidentes del Consejo europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, felicitaron este lunes al actor Vladímir Zelenski por su victoria en las elecciones presidenciales en Ucrania y subrayaron el apoyo de la Unión Europea a las reformas en ese país.

"De parte de la Unión Europea nos gustaría felicitarle por su elección como presidente de Ucrania", señalaron Tusk y Juncker en una carta conjunta, en la que valoraron "el fuerte compromiso con la democracia y el Estado de derecho que la población de Ucrania ha demostrado en todo el proceso electoral".

