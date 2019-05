Consejo de Europa, setenta años de combate por la democracia

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El 5 de mayo de 1949, cuatro años después del final de la Segunda Guerra Mundial, diez países firmaron en Londres un tratado para promover sus ideales comunes y favorecer su progreso económico y social. Nacía así el Consejo de Europa, que celebra su septuagésimo aniversario.

Los ministros de Exteriores del Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Irlanda, Suecia, Noruega, Dinamarca y Luxemburgo sellaron con ese pacto los tres pilares de la organización, centrada en la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

La sede se fijó en Estrasburgo, en la frontera entre Francia y Alemania, como símbolo de la reconciliación tras el conflicto bélico.

Churchill y el sueño de crar "una especie de Estados Unidos de Europa"

El primer ministro británico Winston Churchill ya había expresado en 1942 su deseo de que "la familia europea actuara unida, bajo la autoridad de un Consejo de Europa". Cuatro años después, llamó a crear "una especie de Estados Unidos de Europa", que se materializó en ese organismo.

En 1953, con Grecia, Islandia, Turquía y Alemania como nuevos miembros, se anotó su primer hito: la entrada en vigor del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad o prohíbe la tortura.

El convenio permitió después que un ciudadano pudiera demandar a su país por incumplimiento del tratado, y es el texto en el que se basa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), creado en 1959, para pronunciar las cerca de 22.000 sentencias dictadas desde entonces.

Una de las primeras acciones del Consejo fue la creación de un fondo ante los daños causados por la guerra. Hoy es el Banco de Desarrollo, que financia proyectos sociales.

¿Pero qué es una organización sin una bandera que la represente? El Consejo lanzó un concurso de ideas y recibió como propuestas hasta la figura de un tigre.

Símbolo exitosos: la bandera azul con estrellas doradas y el "Himno a la Alegría"

El círculo de estrellas doradas con fondo azul fue finalmente aceptado. Alemania quería catorce frente a las quince que suponían considerar al "Land" (estado federado) de Sarre como entidad política independiente, pero los franceses no validaron esa cifra y, después de que por superstición se vetara que fueran trece, hubo consenso en torno a las actuales doce.

Tal fue el éxito del diseño que fue adoptado como bandera oficial de la Unión Europea (UE) en los ochenta.

Si el Consejo tardó cuatro años en tener una bandera, le llevó veintitrés contar con un himno. Y eligió el "Himno a la Alegría", de la Novena Sinfonía de Beethoven, que en 1985 también fue elegido por la UE.

