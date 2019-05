La repetición de las elecciones en Estambul enturbian las relaciones entre la UE y Turquía

Bruselas (EuroEFE).- La decisión de la Comisión Electoral de Turquía (YSK) de anular las elecciones en Estambul ha vuelto a enturbiar las relaciones de Turquía con la UE. Cinco semanas después de su derrota en las elecciones locales y tres después de que el candidato opositor asumiera la alcaldía, el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, el islamista AKP, ha logrado la anulación del resultado y la repetición de elecciones en la mayor ciudad turca, donde vive el 20 por ciento de la población del país y se crea el 30 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). La UE le ha advertido a Turquía que asegurar "un proceso electoral libre, transparente y justo es esencial para cualquier democracia y está en el corazón de las relaciones con la Unión Europea.

La alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y el comisario europeo de Vecindad, Johannes Hann, han emitido un comunicado en el que le dicen a las autoridades turcas que "es importante que los cuerpos electorales puedan cumplir su trabajo "con independencia, de una manera abierta y transparente, de acuerdo con las normas electorales internacionales que garantice la total credibilidad del proceso electoral", para lo que pide la participación de observadores internacionales y del Consejo de Europa.

La decisión de anular las elecciones se produce "en un contexto muy politizado" que debe ser analizado públicamente "de inmediato".

Qué es lo que ha pasado?

Cinco semanas después de su derrota en las elecciones locales de Estambul y tres después de que el candidato opositor asumiera la alcaldía, el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, el islamista AKP, ha logrado anular el resultado y repetirlas el próximo 23 de junio.

La Comisión Electoral de Turquía (YSK) ha aceptado la impugnación presentada por el AKP contra la victoria, por un muy estrecho margen de votos, del socialdemócrata CHP, que acababa con 25 años de gobiernos de partidos islamistas en Estambul.

Ese organismo detalló que, según la normativa, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, que juró el cargo el 17 de abril pasado, dejará ahora de ser alcalde y será sustituido por un regidor interino.

"Trataron de robarnos estas elecciones en la noche del 31 de marzo", denunció el propio Imamoglu ante miles de personas congregadas en una amplia zona verde en el distrito de Beylikdüzü, que gritaban consignas contra Erdogan.

"Cuando no pudieron, presionaron a la YSK. Y la Comisión se inclinó ante ellos", dijo.

"Nunca nos rendiremos", dijo el político, quien aseguró que "toda la conciencia del país" está con él.

This outrageous decision highlights how Erdogan’s #Turkey is drifting towards a dictatorship. Under such leadership, accession talks are impossible. Full support to the Turkish people protesting for their democratic rights and for a free and open Turkey!https://t.co/pOWkOfynSQ