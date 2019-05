Irán urge a Europa a cumplir con sus obligaciones para salvar acuerdo nuclear

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, ofrece una rueda de prensa el 13 de febrero de 2019 en Teherán, Irán. Zarif advirtió hoy de que Irán ya no espera que Europa salve el acuerdo nuclear de 2015 porque "no ha invertido el capital necesario" y de que su país no va a hacer más concesiones. EFE/Archivo/ Stringer