Bruselas propone abrir negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) recomendó este miércoles iniciar las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea (UE) de Albania y Macedonia del Norte, tras constatar que estos países han cumplido con las reformas solicitadas.

"La perspectiva europea continua en los Balcanes y esto no debe ser ni infravalorado y darse por hecho", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una rueda de prensa para presentar el informe anual sobre la política de ampliación comunitaria.

"This year, for the second time the @EU_Commission recommends opening of negotiations with Albania and with North Macedonia" @FedericaMog pic.twitter.com/Q3mOOdDw8Q — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 29 de mayo de 2019

Albania y Macedonia del Norte, en concreto, "aprovecharon la oportunidad y cumplieron con reformas, en particular, en áreas identificadas como cruciales", según el informe.

Excellent news from the @EU_Commission ! In the political will to move forward is consistent, positive change in the mind-set.delivered tangible and sustained results, including last year @EUCouncil conditions to accession negotiations.https://t.co/ghqMoh4olG — Republic of North Macedonia in EU (@MKmissionEU) 29 de mayo de 2019

Así, a la luz de los "significativos progresos logrados y las relevantes condiciones cumplidas", la Comisión "recomienda que el Consejo (los países) abra negociaciones de acceso con Albania y Macedonia del Norte".

El comisario europeo de Ampliación, Johannes Hahn, dijo por su parte que "no es realista pensar que un proceso puede concluirse pronto", y advirtió que la negociaciones, si el Consejo Europeo avala su apertura, pueden durar años.

.@JHahnEU at #enlargement press conf: @EU_Commission recommendations f & are crystal-clear: we propose opening accession negotiations w/ both, without new conditions. Both countries are ready, but of course, reports are different bec. we always look into individual merit. pic.twitter.com/udo03ZfFhr — Annemarie Huber (@Huber62) 29 de mayo de 2019

Bosnia Herzegovina mejora, y Turquía, "se aleja"

Por otra parte, la CE también publicó una opinión sobre la solicitud de entrada en la Unión presentada por Bosnia Herzegovina, en la que dijo que se deberían iniciar negociaciones con ese país una vez logra "el grado necesario de cumplimiento de los criterios" para ser miembro de la UE.

Bosnia y Herzegovina deberá, según la CE, mejorar su marco legislativo e institucional para cumplir una serie de prioridades en el ámbito de la democracia, el Estado de derecho, los derechos fundamentales y la reforma de las administraciones públicas.

Por lo que respecta a Turquía, la CE señaló que se mantiene el diálogo y la cooperación con este país candidato en áreas de interés común como la gestión migratoria y el apoyo a los refugiados.

En cambio, confirmó que Ankara "ha seguido alejándose de la UE", con un "retroceso grave" en el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, "sin olvidar el debilitamiento de los controles y equilibrios efectivos en el sistema político", como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma constitucional, apuntó.

Recordó que, en junio pasado, el Consejo tomó nota por unanimidad de que, ante esas circunstancias, las negociaciones de adhesión con Turquía habían llegado a un "punto muerto" y de que no se podía estudiar la posibilidad de abrir o cerrar nuevos capítulos.

"Siguen siendo válidos los hechos subyacentes a esta valoración", recalcó la CE.

Preguntada por la situación de Serbia y su antigua provincia Kosovo, entre los que la UE facilita un marco de diálogo para que normalicen sus relaciones, Mogherini indicó que el estatus quo "no se puede mantener" y que "las dos partes deben avanzar hacia un acuerdo vinculante integral para sus relaciones".

"La total normalización de las relaciones a través de un acuerdo integral vinculante sería la garantía de que toda la región se beneficie de la reconciliación", concluyó la jefa de la diplomacia comunitaria.

Proceso de ampliación

El actual programa de ampliación abarca los países socios de los Balcanes Occidentales y Turquía. Se han abierto negociaciones de adhesión con los países candidatos de Montenegro (2012), Serbia (2014) y Turquía (2005). Macedonia del Norte es un país candidato desde 2005 y Albania, desde 2014. Bosnia y Herzegovina (la solicitud de adhesión a la UE se presentó en febrero de 2016) y Kosovo (el Acuerdo de Estabilización y Asociación entró en vigor en abril de 2016) son candidatos potenciales.

Por Rosa Jiménez

