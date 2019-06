Los recelos de EEUU con la Europa de la Defensa se deben a temas comerciales, según la OTAN

Madrid/Bruselas (EuroEFE).- El desarrollo de la Europa de la Defensa es compatible con los compromisos de los miembros de la Unión Europea (UE) en la Alianza Atlántica, por lo que los recelos que han transcendido de Estados Unidos se deben únicamente a que quiere garantías de complementariedad industrial en el mercado europeo.

Esa es la explicación que dio este martes en Madrid la vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN, Carmen Romero, a la advertencia que EE.UU. habría dado a la UE para que rectificase su plan de defensa común, basado en el futuro Fondo Europeo de Defensa (FED) y la Cooperación Permanente Estructurada (Pesco, en sus siglas en inglés), que incluye proyectos de armamento.

"Estados Unidos está a favor de una Europa de la Defensa fuerte", pero quiere garantías de que "va a seguir existiendo compatibilidad en el mercado europeo. Es un tema comercial básicamente", señaló Romero durante la mesa redonda en Madrid titulada "El futuro de la alianza transatlántica. La OTAN en los próximos 70 años".

Organizado por el Real Instituto Elcano en colaboración con el Instituto Portugués de Relaciones Internacionales (IPRI), al encuentro asistieron también el embajador representante permanente de España ante la OTAN, Miguel Fernández-Palacios; la directora general de política de Defensa de España, Elena Gómez Castro; y el director general para la Política de Defensa Nacional, Nuno Pinheiro Torres, así como el presidente de Elcano, Emilio Lamo de Espinosa.

"Las capacidades de defensa son nacionales, no son de la UE ni de la OTAN, sino que son de los países y son puestas a disposición" de ambos, puntualizó Gómez Castro, tras destacar que ambas son "necesarias" y contribuyen a "la seguridad de nuestros ciudadanos".

"Europa necesita seguir desarrollando su industria de Defensa", dijo la directora general para la política de Defensa Nacional de España, al margen de que el "vinculo transatlántico es también industrial".

La generación de capacidades en este sector "no es una novedad", ya que existen industrias de defensa, pero lo que sí es novedoso, señaló Gómez, es que "se está poniendo en marcha un incentivo" en la UE para "financiar" este sector que es generador de empleo.

"No creo que haya nada que cambiar de lo que la Unión Europea está haciendo. Estamos reforzando nuestras capacidades que podemos ofrecer también a nuestros socios en la OTAN", apuntó el director general para la Política de Defensa Nacional de Portugal.

Pinheiro Torres consideró, eso sí, necesario clarificar el concepto "ambiguo" de "autonomía estratégica" europea que, en su opinión, "podría ser tóxico", "generar disputas a ambos lados del Atlántico" y "poner en peligro la cooperación que se requiere en estos tiempos tan complejos".

#OTANEspaña | @nunoptorres says that the concept of strategic autonomy is itself abstract and there are possible interpretations from think tanks, for example this one from the Elcano’s analyst Félix Arteaga https://t.co/nTFlUC4ADB pic.twitter.com/YIPeLYgQEN