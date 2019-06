Tusk garantiza a Zelenski el apoyo de la UE a democracia y economía ucraniana

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, garantizó este miércoles al nuevo presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, que la Unión Europea seguirá respaldando la democracia y la economía ucranianas.

"El hecho de que usted esté visitando la capital de la Unión Europea y el cuartel general de la OTAN en su primer viaje al extranjero es una fuerte e importante señal", indicó Tusk en una rueda de prensa tras reunirse con Zelenski.

Tusk destacó que las elecciones "libres y justas" celebradas por el país son "la mejor prueba de lo que Ucrania ya ha conseguido", especialmente "teniendo en cuenta las difíciles circunstancias de seguridad, políticas y económicas" en las que se encuentra, en particular por las "continuadas amenazas a su integridad territorial".

A pleasure to welcome @ZelenskyyUa in Brussels on his first foreign trip as President. A strong and democratic Ukraine is in the best interest of the European Union.

