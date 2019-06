La UE pide contención y diálogo para resolver la crisis política en Moldavia

Bruselas/Moscú (EuroEFE).- La Unión Europea pidió este domingo "calma y contención" y defendió el diálogo entre los representantes elegidos en las urnas como solución para la crisis política en Moldavia, que atraviesa una grave crisis política tras la instauración de dos gobiernos paralelos que enfrentan a los principales partidos del país, sin que de momento se advierta una salida.

"A la vista de los acontecimientos tras las decisiones tomadas ayer (sábado) por el Parlamento de la República de Moldavia, la Unión Europea reitera su llamada a la calma y la contención", declararon en un comunicado la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el comisario europeo de Ampliación y Vecindad, Johannes Hahn.

“The EU stands ready to work with the democratically legitimate government, on the basis of a mutual commitment to reforms and to the core principles enshrined in our Association Agreement”. @FedericaMog & @JHahnEU on the political situation in Moldova https://t.co/IayeFfqQ07