La UE acuerda prolongar sanciones económicas a Rusia otros seis meses

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves prolongar seis meses más las sanciones económicas impuestas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y no haber aplicado los acuerdos de paz de Minsk.

"Las sanciones a Rusia, unánimemente extendidas otros seis meses ante la falta de implementación de los acuerdos de Minsk", anunció a través de Twitter Preben Aamann, portavoz del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Russia sanctions unanimously extended for another six months because of a lack of Minsk Agreements implementation. #euco