Concluye el ultimátum de Irán a Europa sobre el acuerdo nuclear

Teherán (EuroEFE).- El ultimátum de Irán a Europa para cumplir con el histórico acuerdo nuclear de 2015 concluye este jueves, cuando Teherán prevé superar el límite de la reserva de 300 kilos de uranio enriquecido establecido en aquel pacto, del que EEUU se retiró unilateralmente en mayo del año pasado.

Rohaní: "Decimos a los europeos que su inacción respecto al acuerdo nuclear es incorrecta"

El acuerdo, denominado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, en sus siglas en inglés), estipula que Irán debe exportar sus excedentes de uranio y de agua pesada cuando estos sobrepasan los 300 kilos y las 130 toneladas, respectivamente, para impedir que pueda desarrollar la bomba atómica.

Teherán acusa a los países europeos de falta de respuesta ante la decisión de EEUU de boicotear el acuerdo y este miércoles el presidente iraní, Hasan Rohaní, les recomendó volver a los compromisos del acuerdo.

"Decimos a los estadounidenses que la forma que han elegido es errónea y equivocada, decimos a los europeos que su inacción respecto al acuerdo nuclear es incorrecta, y a ambos les digo que regresen a su compromiso y pacto", dijo Rohaní en un discurso en la sesión del Gabinete.

"Es conveniente para ustedes, para nosotros, para la región, la ley, las instituciones internacionales y el sistema de la no proliferación, y es la vía más corta de lograr intereses comunes", añadió.

Por su parte, en una declaración conjunta emitida horas antes de cumplirse el plazo, los miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU insistieron en la necesidad de que Irán cumpla con los objetivos nucleares del pacto y paralice sus ensayos con misiles.

"Lamentamos que EEUU, además de retirarse del plan el 8 de mayo de 2018, impusiera nuevas sanciones y decidiera no ampliar las exenciones respecto al comercio de petróleo con Irán", dijeron en la declaración Polonia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y Estonia.

Los seis representantes de los estados europeos también se dirigieron a Irán, pidiéndole que siga dentro de los objetivos del acuerdo.

"Estamos muy preocupados por los anuncios iraníes sobre sus compromisos nucleares. Urgimos con firmeza a Irán a continuar implementando sus compromisos del acuerdo nuclear por completo y que se abstenga de una escalada de la tensión", leyó la representante de Polonia, Joanna Wronecka.

El pasado día 17, el portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI), Behruz Kamalvandí, advirtió del ultimátum.

"Hoy empieza la cuenta atrás para que las reservas superen los 300 kilos de uranio enriquecido, y dentro de 10 días, el 27 de junio, pasaremos ese límite", dijo.

La UE hace lo posible para mantener acuerdo iraní en "sus días más difíciles"

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, aseguró que la UE hace "todo lo posible" para mantener el acuerdo nuclear logrado con Irán en "los días más difíciles" que atraviesa ese pacto, del que se ha retirado Estados Unidos.

"Seguimos haciendo todo lo que podemos para mantener la implementación intacta" del acuerdo nuclear iraní, "probablemente en las más difíciles condiciones que puedan imaginar", indicó Mogherini en una rueda de prensa junto al ministro pakistaní de Exteriores, Shah Mahmood Qureshi.

La jefa de la diplomacia comunitaria recordó que el acuerdo "tiene en sí mismo mecanismos y se pueden dar pasos en caso de que no se cumpla", aunque "hoy nos centramos, aún más en estos días, los más difíciles para el acuerdo, en mantenerlo en vigor".

La política italiana defendió igualmente los mecanismos desarrollados por la UE para mantener el "legítimo comercio con Irán", pese a las sanciones introducidas por EEUU por considerar que Teherán incumple el acuerdo nuclear.

"Esto puede ayudar a que Irán siga cumpliendo con el acuerdo", concluyó.

La UE se mantiene como firme defensora del acuerdo logrado en 2015 y por el que Teherán se comprometió a no desarrollar armas nucleares.

Bruselas insiste en que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado reiteradamente que Irán no se ha salido de lo pactado.

EEUU pasa de sanciones políticas a diplomáticas y crea perspectivas de guerra

Las sanciones impuestas por parte de EEUU contra Irán se transforman de una complicada guerra económica a una amplia contienda política y diplomática con perspectivas de un enfrentamiento militar en un futuro próximo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 24 de junio la imposición de sanciones al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y a ocho comandantes iraníes; Asimismo ha anunciado que este fin de semana será también sancionado el Ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif.

Este inicio de sanciones diplomáticas en un futuro próximo, bajo cualquier pretexto puede incluir la totalidad de la diplomacia de Irán y prácticamente crear limitaciones operativas a la República Islámica de Irán.

Por otra parte los radicales conservadores iraníes no pueden soportar la condena contra Jameneí quién es líder supremo en Irán y religioso para gran parte de la comunidad musulmana chií, y con esta medida EEUU de algún modo les crea una pasión para un enfrentamiento militar.

El analista político, Mehdí Motaharnya, explicó a EFE que "al parecer los estadounidenses de modo indirecto están empujando a Irán hacia una guerra, ya que saben que para los conservadores radicales iraníes el refugio en la guerra es la ruta de salida de la situación actual".

"Los estadounidenses con el cierre de las vías diplomáticas y las sanciones contra el líder están incrustando una situación para que la invasión militar se comience por parte de Irán", opinó el analista.

Una guerra militar que el año pasado era solo un tema posible, con la creación del punto sin salida en la diplomacia ha alterado en los últimos meses a Teherán y Washington y la posible guerra se ha transformado a una pasión por ella.

Según Motaharnya "esa pasión en las fuerzas radicales de Irán se expone de modo evidente y se visualiza con su reciente ataque contra el aparato no tripulado estadounidense; mientras EEUU oculta esa pasión y avanza según el escenario que ha planteado para no ser iniciador de la guerra".

EEUU el año pasado se retiró del pacto nuclear logrado en 2015 entre Irán y las seis grandes potencias mundiales e impuso sanciones al país persa; en la primera ronda el presidente de EEUU, Donald Trump, puso en exención la compra del petroleo iraní para algunos países pero en el mes de abril del presente año ya no renovó esas exenciones.

Las autoridades iraníes amenazaron en varias que si no pueden vender su petróleo bloquean el estrecho de Ormuz, un paso entre Irán y Omán en el golfo Pérsico por el que cruza una quinta parte del petróleo mundial.

La tensión en la zona del golfo Pérsico es elevada desde el mayo, cuando cuatro petroleros fueron saboteados en un puerto emiratí, poco después de que Estados Unidos no renovara las exenciones a la compra de petróleo iraní.

El 20 de junio Irán derribo un dron vigilante estadounidense con la pretensión de que ha violado el espacio territorial y entrado a su país, mientras EEUU asegura que el dron atacado estaba en aguas internacionales.

El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, el 26 de junio en declaraciones difundidas por IRNA ha dicho que "la acción estadounidense es provocativa y contraproducente".

Asimismo, el gobierno iraní, dijo esta semana que sus fronteras son sus líneas rojas y que en caso de que este tipo de violaciones se repitan Teherán volverá a reaccionar de modo contundente.

Trump advirtió este martes a Irán de que su país responderá con "una fuerza grande y abrumadora" cualquier ataque contra objetivos estadounidenses.

Tras el derribo iraní del dron estadounidense en el golfo Pérsico, Trump aseguró que había frenado en el último momento un plan de ataque selectivo contra Irán que habría causado unos 150 muertos.

En este sentido el analista político iraní, Mohamad Marandí, dijo que "Trump no ha frenado la guerra por 150 personas, si no por que sabe que entra a un tema que no puede lograr victoria en ello".

Para Marandí entre "Irán y EEUU puede haber un conflicto militar" pero no durará mucho "ya que la respuesta de Irán será mucho más fuerte que el ataque de EEUU".

Aunque muchas opiniones se apoyan en que una guerra en el golfo Pérsico será amplia y con duras consecuencias para toda la región e incluso el mundo.

El general de división del Cuerpo de los Guardianes de la revolución iraní, Gholam Alí Rashid, advirtió esta semana a Estados Unidos de que "en el caso de un conflicto en la región, su alcance y duración no podrá ser gestionado por ningún país".

Por Artemis Razmipour (edición: Catalina Guerrero)

