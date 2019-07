Los europeos piden a Irán que dé marcha atrás y vuelva al acuerdo nuclear

París/Teherán (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea pidieron este martes a Irán que dé marcha atrás en el incumplimiento de los compromisos sobre su programa nuclear y que vuelva a ajustar su actividad al acuerdo común alcanzado en 2015.

"Irán ha dicho que quería permanecer en el marco del acuerdo sobre el programa nuclear. Debe actuar en consecuencia reorientando sus actividades y adaptándose de nuevo por completo e inmediatamente al acuerdo", señalaron los cuatro responsables diplomáticos europeos en un comunicado.

