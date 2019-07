Tusk: el colapso de la URSS fue una "bendición"

Tiflis/Viena (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este jueves que el colapso de la Unión Soviética fue una "bendición" para Europa Central y del Este, y no la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX como lo definió en 2005 el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Hoy en Georgia quiero decir alto y claro: el colapso de la Unión Soviética fue una bendición para los georgianos, los polacos, los ucranianos, así como para Europa Central y del Este", dijo Tusk en la conferencia internacional "La senda europea de Georgia", que se celebra en la ciudad georgiana de Batumi, a orillas del mar Negro.

The collapse of the Soviet Union was NOT the greatest geopolitical catastrophe of the century. Today in Georgia I want to say loud and clear: the USSR collapse was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians and the whole of Central and Eastern Europe. And also to Russians.