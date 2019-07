La UE intenta ampliar el mecanismo para comerciar con Irán y le pide cumplir pacto

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) mantuvieron este lunes su presión a Irán para que vuelva a cumplir totalmente el acuerdo nuclear, mientras continúan los trabajos para ampliar el mecanismo europeo para comerciar con Teherán y esquivar las sanciones reintroducidas por Estados Unidos.

"Lamentamos los pasos dados por Irán y le instamos a volver al cumplimiento pleno como ha hecho estos años, pero sabemos que los pasos dados son reversibles", indicó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitario.

La política italiana invitó a Teherán a "revertir" ciertos incumplimientos del pacto nuclear de 2015, confirmados por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Irán ha empezado a infringir compromisos relacionados con el enriquecimiento de uranio después de que EEUU se retirara del acuerdo y tras acusar a la UE de no hacer lo suficiente para seguir contando con los alicientes económicos que le proporciona respetar el pacto.

Mogherini insistió en que "todo el mundo, incluso los más críticos con el acuerdo, urgen hoy a Irán a respetar el tratado, incluso los que dicen que no es eficaz".

"Evita que desarrolle un arma nuclear (en Irán), luego es eficaz. Se reconoce que no hay alternativa hoy a ese acuerdo", recalcó.

Destacó además que el mecanismo europeo para esquivar las sanciones extraterritoriales de EEUU, conocido como Instex, ha sido "concebido para abrirse a terceros países", de los cuales han comprobado su interés a unirse.

"Hemos empezado a procesar las primeras transacciones desde los Estados miembros", señaló, y agregó que "se está discutiendo entre las partes si incluir el petróleo o no".

