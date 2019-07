Ankara mandará más barcos para buscar gas en Chipre pese a sanciones de la UE

Estambul (EFE).- El Gobierno turco anunció este martes que no sólo continuará con las exploraciones para extraer gas en las aguas cercanas a la isla de Chipre, sino que mandará "lo antes posible" otro barco para unirse a los tres que ya operan en la zona, ignorando así las sanciones impuestas ayer por la Unión Europea.

"Incrementaremos a corto plazo nuestras actividades (en aguas de Chipre) si toman decisiones contra Turquía. Tenemos tres barcos allí y mandaremos un cuarto al este del Mediterráneo lo antes posible", declaró el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu.

La Unión Europea decidió este lunes suspender las negociaciones con Turquía sobre un acuerdo de aviación, cancelar las reuniones políticas de alto nivel, reducir los fondos destinados al país y restringir los créditos del Banco Europeo de Inversiones.

"Con su forma absurda de entender la solidaridad, tomaron decisiones bajo presión de Grecia. Pero (la UE) sabe que estas decisiones no se pueden aplicar", señaló el ministro a los medios turcos durante una visita oficial en Macedonia del Norte.

