La UE pide "contención" para evitar una escalada de tensión en el estrecho de Ormuz

Bruselas/Londres (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, urgió este sábado a Irán a liberar el petrolero británico "Stena Impero", retenido en el estrecho de Ormuz, a la vez que pidió "contención" para evitar que aumente aún más la tensión en la región.

"La captura de dos barcos por parte de las autoridades iraníes en el estrecho de Ormuz es causa de profunda preocupación", señaló en un comunicado una portavoz de Mogherini.

Según dijo, "en una ya tensa situación, este acontecimiento trae el riesgo de que siga escalando y socava el trabajo en curso para encontrar una manera de resolver las actuales tensiones".

The seizure of two ships by Iranian authorities in the Strait of Hormuz is of deep concern. In an already tense situation, this development brings risks of further escalation and undermines ongoing work to find a way to resolve current tensions. https://t.co/U6D03tOcjr